Déficit de jueces: "Faltan casi 600 en todo el país", dice Enma Tapia

La expresidenta (s) de la Corte Nacional señala que la justicia requiere un cambio profundo tras renuncia de José Suing

Enma Tapia advierte sobre el déficit de jueces y la crisis judicial en Ecuador.

La Corte Nacional de Justicia del Ecuador atraviesa una etapa de crisis tras la renuncia del presidente encargado, José Suing. La decisión se dio en medio de cuestionamientos por haber nominado a Mario Godoy en la terna para la Presidencia de la Judicatura.

En entrevista con Ecuavisa, la jueza Enma Tapia, expresidenta subrogante, analizó la situación y sus implicaciones en el sistema. “Es un acto que debió haberse tomado antes, pero finalmente la decisión es de él. Lo hizo ayer y con ello facilitó las cosas”, señaló Tapia.

RELACIONADAS José Suing renuncia a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia

Tensiones internas y unidad en la Corte

Tapia aseguró que los resquebrajamientos dentro de la Corte no son profundos y que se ha buscado consenso para avanzar. El próximo paso, explicó, es elegir un presidente y una presidenta subrogante que lideren el pleno.

“No tendría por qué afectar la unidad de la Corte. La altura del cargo nos obliga a mantenernos unidos”, enfatizó. A pesar de la renuncia de Suing, la jueza afirmó que la Corte sigue en funciones y con su estructura de trabajo intacta.

Controversia por la terna de Godoy

El debate sobre Mario Godoy surgió por su inclusión en la terna enviada por Suing a la Judicatura. Tapia recordó que la Corte intentó cuestionar esta decisión anteriormente, pero no se había concretado por la vacancia judicial.

“El cuestionamiento a las autoridades de la Corte no es reciente. Ya en diciembre se puso sobre la mesa la posibilidad de quitar el encargo”, indicó. La jueza agregó que la atribución de enviar ternas es exclusiva del presidente de la Corte y Suing se hizo responsable de su decisión.

RELACIONADAS Enma Tapia renuncia como presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia

Impacto de la renuncia en la Asamblea

Sobre la posibilidad de que la renuncia de Suing influya en la Comisión de Fiscalización para avanzar con el juicio político a Godoy, Tapia señaló cautela. “No podemos opinar ni tratar de influir en ello. Lo que sí hicimos fue facilitar que la Corte siga funcionando”, indicó.

Tapia destacó que la Corte mantiene su independencia y que cualquier presión externa no será permitida. “En el pleno de la Corte con los jueces titulares y conjueces no va a suceder que se nombre a alguien cercano al gobierno”, aseguró.

Déficit de jueces y reforma necesaria

Jueza nacional sobre el encargo a José Suing: "Solicitamos que dé un paso al costado" Leer más

La expresidenta subrogante señaló que la justicia enfrenta un déficit crítico: “Faltan casi 600 jueces en todo el país”. Actualmente, esto genera retrasos y sobrecarga en juzgados provinciales, afectando la celeridad de los procesos judiciales.

“El país necesita celeridad. La gente no quiere esperar mientras los jueces están encargados y no pueden despachar”, enfatizó.Tapia concluyó que nombrar jueces definitivos y fortalecer la transparencia es el primer paso para una justicia eficiente y confiable.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!