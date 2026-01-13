¿Por qué hay crisis en la Judicatura? Lo que todo ecuatoriano debe entender hoy

El detonante se originó en el caso del juez Anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció presiones para favorecer a Srdan

Presiones, comparecencia y despidos. El detonante de la crisis se originó en el caso del juez Anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció haber sido presionado para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. En audios difundidos en redes sociales, Henry Gaibor —director de la Judicatura en Pichincha— solicita al juez que “preste un poco más de atención” al proceso por lavado de activos

(Te puede interesar: "A ver si en una de estas se va Godoy": la ironía de Aquiles Álvarez con la Metrovía)

Tras sentenciar a Srdan, Serrano fue despojado de su protección policial, sufrió amenazas y abandonó el país temporalmente. En respuesta, la Fiscalía abrió una "notitia criminis” por presunto tráfico de influencias a mediados de diciembre.

Godoy, como presidente del Consejo de la Judicatura, negó cualquier instrucción directa, señaló que los hechos corresponden a Gaibor y acusó a sectores políticos —en particular al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez y al correísmo— de fomentar el escándalo en su comparecencia ante la Asamblea Nacional.

El CAL de la Asamblea pidió un informe antes de calificar el juicio contra Mario Godoy. Foto: Angelo Chamba/ Expreso

Juicio político de Mario Godoy en curso

Tras estas revelaciones, la Asamblea Nacional autorizó el juicio político contra Mario Godoy. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó por unanimidad el pasado 11 de enero el inicio del trámite, tras constatar que cumplía requisitos legales.

El proceso será gestionado por la Comisión de Fiscalización, donde el oficialista bloque Acción Democrática Nacional (ADN) manifestó su respaldo y anticipa una votación favorable. La denuncia se sustenta en:

Presuntas presiones institucionales sobre jueces anticorrupción.

Vinculación con casos de narcotráfico y potencial conflicto de intereses por la implicación de funcionarios cercanos.

Supuesta omisión en garantizar la independencia judicial.

Godoy ha rechazado todas las acusaciones y defendido su gestión: insiste en que cooperará con la investigación y que no teme al escrutinio, alegando que su esposa renunció a la defensa de Srdan antes de su matrimonio

Compareceré ante la Comisión de Fiscalización porque no tengo nada que ocultar.



La justicia no se gobierna con aplausos ni amenazas.



La Judicatura no es un trofeo político.

Los hechos hablarán.#Judicatura #Fiscalización #EstadoDeDerecho #Ecuador pic.twitter.com/v59OUelZIw — Mario Godoy (@MarioGodoyEc) January 12, 2026

Renuncia de José Suing genera convulsión en la Corte

En paralelo, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, renunció el 12 de enero. El anuncio se produjo justo antes de una sesión extraordinaria del Pleno en la que se evaluaba su continuidad.

Sigue leyendo: "No tengo nada que ocultar”: Godoy sobre comparecencia a la Comisión de Fiscalización)

Caso Vocales: tribunal fija para marzo la audiencia tras casi dos años de dilaciones Leer más

Suing argumentó que persistir en el cargo pondría en riesgo la institucionalidad del tribunal, debido a tensiones internas generadas por su papel en proponer la designación de Godoy en la Judicatura. También se declaró libre de investigaciones y aseguró que su única intención es resguardar el correcto funcionamiento judicial. Simultáneamente, la jueza subrogante Enma Tapia también renunció, lo que llevó al pleno a designar a Daniella Camacho, la jueza de mayor antigüedad, como presidenta interina.

¿Qué se espera para los últimos días?

Primero: La Comisión de Fiscalización deberá evaluar evidencias —como audios y testimonios— y remitir un informe al Pleno de la Asamblea. Su resultado definirá si Godoy mantiene su cargo o es censurado.

Por coherencia institucional, he presentado mi renuncia al encargo de Presidenta Subrogante de la Corte Nacional de Justicia.

He sostenido que los encargos son excepcionales y revisables, y no podía beneficiarme de aquello que considero debe ser examinado con rigor institucional.… pic.twitter.com/0rGwTb62d0 — Enma Tapia Rivera (@EnmaTapiaRivera) January 12, 2026

Segundo: Bajo el liderazgo provisional de Daniella Camacho, la Corte Nacional deberá reorganizar su presidencia y preservar la continuidad institucional.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ