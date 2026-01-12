Caso Vocales: tribunal fija para marzo la audiencia tras casi dos años de dilaciones

Marobel Barreno y el abogado Francisco Rosero, en la audiencia de juzgamiento por supuesta obstrucción a la justicia.

El tribunal de juicio de la Corte Nacional de Justicia fijó para el 23 de marzo de 2026 la sexta convocatoria a la audiencia de juicio en el denominado caso Vocales, en el que están procesados los exvocales del Consejo de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo, junto con el exjuez Vladimir Jhayya, por el presunto delito de tráfico de influencias.

RELACIONADAS Las denuncias de corrupción judicial dejan a jueces arrinconados

Juicios congelados y bajo silencio de Mario Godoy Leer más

Este lunes 12 de enero, el proceso cumple 703 días (23 meses y tres días) desde que el expediente llegó al tribunal de juicio, sin que hasta ahora se haya logrado instalar la audiencia. Se trata de casi dos años de retrasos en uno de los primeros casos de corrupción judicial que involucró a exautoridades del Consejo de la Judicatura, antes de que el país conociera las tramas Metástasis, Purga o Plaga.

La acusación estará representada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, quien fue designado en el cargo durante la administración de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

Godoy es esposo de Dolores Vintimilla, amiga de Maribel Barreno y quien fue su defensora durante la etapa preparatoria de juicio, una fase que estuvo plagada de audiencias diferidas.

¿De qué se trata el caso Vocales?

La investigación se originó por una reunión privada realizada el 2 de junio de 2022. Según la Fiscalía, Barreno y Morillo habrían presionado a jueces de la Corte Provincial de Pichincha para obtener un fallo favorable en una acción de protección presentada por Guadalupe Llori, entonces presidenta de la Asamblea Nacional, con el objetivo de evitar su destitución. En los audios de la reunión grabada incluso se escucha que un vocal dice que es un pedido del entonces presidente Guillermo Lasso.

Caso Danubio: La octava convocatoria para el juicio de Sergio Peña se tambalea Leer más

Los registros del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) evidencian una serie de incidentes que han impedido la instalación de la audiencia. Entre ellos consta que la convocatoria del 26 de agosto de 2024 fue diferida debido a la inasistencia de Barreno, cuyo abogado, Juan Carlos Salazar Iza, alegó problemas de salud. En aquella ocasión la entonces fiscal general Diana Salazar solicitó al juez que ordenara que Barreno fuera llevada ante el tribunal con la fuerza pública.

En la fase de juicio, el proceso también ha enfrentado reiteradas excusas de jueces sorteados para integrar el tribunal. Enter estos, Mercedes Caicedo, Olavo Hernández, Julio César Inga y Hernán Barros. Todo esto ha contribuido a prolongar el trámite y que las personas procesadas tengan que presentarse periódicamente sin que su situación legal se resuelva.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!