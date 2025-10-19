Caso Danubio: La octava convocatoria para el juicio de Sergio Peña se tambalea

La jueza Keltthya López advierte que instalará el juicio del caso Danubio con defensores públicos si persisten las dilaciones

Sergio Peña es procesado desde 2022 por una posible asociación ilícita, que vincula ofertas para cargos públicos en la Senae.

Las tácticas dilatorias en el caso Danubio no se detienen. Desde hace dos años, y en particular desde la primera convocatoria a la audiencia de juicio del 9 de noviembre de 2023, el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil, presidido por la jueza Keltthya López Burgos, no ha logrado instalar la audiencia.

La octava convocatoria, prevista para el 24 de octubre de 2025, se encuentra en riesgo. El abogado Osiris David Sánchez Maruri renunció a la defensa de Ronny Henry Cabrera Vélez, uno de los ocho procesados.

El 19 de septiembre tampoco se concretó la diligencia, porque otro de los procesados, Juan Aucancela Muyolema, desistió de la defensa del mismo abogado dos días antes de la fecha fijada. Sánchez Maruri también representa a Sergio Peña, legislador expulsado del correísmo, pero aliado político de ADN, el movimiento del presidente Daniel Noboa.

Tras la renuncia reciente, la jueza López advirtió que la audiencia se instalará con abogados públicos. “Se les advierte a los defensores dentro de esta acción penal que, de continuar dilatando la instalación de la presente audiencia, se procederá con la asistencia de la Defensoría Pública”, advirtió en sala.

Un historial de aplazamientos

Desde 2023, el expediente acumula diferimientos con distintos argumentos. En una de las primeras audiencias, Aucancela solicitó un perito traductor kichwa para garantizar sus derechos lingüísticos. En otras ocasiones, los abogados defensores han cambiado a último momento o han pedido tiempo adicional para preparar estrategias.

La convocatoria del 26 de septiembre de 2025 no se dio porque dos procesados reemplazaron a sus abogados antes del inicio. La jueza accedió a un nuevo diferimiento, con el argumento de que se debía garantizar su derecho a la defensa.

El proceso llegó al despacho de la jueza López en 2023. La primera audiencia de juzgamiento fue fijada para el 9 de noviembre de 2023, pero desde entonces las fechas se han modificado de forma reiterada. Existen constancias de nuevas convocatorias en noviembre de 2023, mayo y septiembre de 2024, y mayo y septiembre de 2025, todas sin concretarse.

¿Qué es caso Danubio?

El caso Danubio investiga una presunta red de corrupción dedicada a la venta de cargos públicos en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae). Ocho personas enfrentan cargos por asociación ilícita, entre ellas el legislador Sergio Peña, su asistente legislativo Marcos Leiva, y los ciudadanos Juan Aucancela, Jhon Salas, Henry Cabrera, Marcos Reyes, Víctor Tonato y Santo Borbor.

La Fiscalía sostiene que los involucrados buscaban puestos estratégicos dentro de la Aduana a cambio de altas sumas de dinero. La entidad ha indicado que tiene m´ás de 200 testigos, que incluyen peritos; así como informes sobre intercaptación de llamadas telefónicas, videos, audios y cheques falsos.

Peña, en cambio, ha señalado que es inocente y el más interesado en que el juicio se realice, pero desde mayo pasado nunca ha enviado un escrito a la jueza para solicitar que se señale fecha y hora para que el juicio se instale.

