Sergio Peña Veloz obtiene permiso para salir del país

Sergio Peña llegó a la Asamblea pese a estar llamado a juicio por asociación ilícita, por el caso Danubio.

El asambleísta Sergio Peña, llamado a juicio por el delito de asociación ilícita en el caso Danubio, obtuvo un permiso judicial para salir del Ecuador. El Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Guayas, presidido por la jueza Kelttya López Burgos, resolvió suspender temporalmente la medida cautelar que impedía su salida del país.

La decisión, adoptada mediante providencia, autoriza al procesado a ausentarse del 8 al 13 de octubre de 2025, al considerar que el viaje “podría ser beneficioso para el país”.

Según el Tribunal, Peña solicitó el permiso para asistir a la XV Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos, prevista para el 10 de octubre de 2025.

El documento judicial precisa que, para cumplir con esa agenda, Peña deberá ausentarse del 9 al 12 de octubre.

El legislador fue convocado a juicio para el 25 de octubre de 2025. Será la octava ocasión en que el Tribunal Penal intente instalar la audiencia de juzgamiento desde 2023.

En esa diligencia, Peña deberá responder por su presunta participación en una red de compraventa de cargos públicos en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae).

Un caso por presunta compra de cargos públicos

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el asambleísta habría ofrecido pagar tres millones de dólares para ser designado subdirector de Operaciones de la Aduana.

El juicio contempla la comparecencia de más de 200 testigos y la presentación de 150 pruebas documentales, entre ellas interceptaciones telefónicas, seguimientos, audios y fotografías que registrarían reuniones entre los procesados.

Peña ha negado los señalamientos y asegura que solo acudió a una entrevista de trabajo en la Senae, pero que se trató de una persecución.