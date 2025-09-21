Expreso
MARIO GODOY Y RAFAEL CORREA
Mario Godoy (i) y Rafael Correa se enfrentaron en redes sociales.EXPRESO

Rafael Correa y Mario Godoy protagonizan un fuerte cruce: "Das pena y vergüenza"

El presidente reelegido de la Judicatura y el expresidente ecuatoriano se enfrentaron vía redes sociales

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y el expresidente ecuatoriano Rafael Correa protagonizaron un fuerte cruce de palabras en redes sociales, luego de que Godoy haya sido ratificado en el cargo por el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

El 19 de septiembre de 2025, Godoy fue nuevamente designado presidente de la Judicatura, tras el proceso de selección y designación impulsado por el CPCCS. De igual forma, se designó al resto del Pleno del nuevo Consejo de la Judicatura del periodo 2025 - 2031.

El inicio de la pugna entre Rafael Correa y Mario Godoy

Al día siguiente, el 20 de septiembre de 2025, luego de que Godoy publicara un mensaje en sus redes sociales agradeciendo la designación y comprometiéndose en trabajar por la Función Judicial, el expresidente Correa lanzó el primer 'golpe' a Godoy.

"Eres un corrupto y totalmente entregado a Noboa. Ojalá algún día rindas cuentas ante la verdadera justicia. Se tienen todas las pruebas contra ti, incluso el pendrive que le pasaste a la jueza Nubia Vera con la sentencia que querías imponerle. Todo ha quedado en la impunidad, por lo pronto. Gente como tú degrada a la Justicia. Todo es cuestión de tiempo. ¡Sinvergüenza!", publicó Correa.

En respuesta, el 21 de septiembre de 2025 Godoy respondió a Correa con un mensaje contundente: "Como presidente te perdiste cubriendo de sus mañoserías a tus “compañeritos” y vas a terminar tu historia hablando de tintas transferibles e impulsando candidatos inútiles! Das pena y vergüenza".

