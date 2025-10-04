Asambleísta Muñoz presenta queja contra legislador Álex Morán por agresiones verbales

La correísta pide que el CAL sancione al legislador de ADN por su discurso en la sesión que trataba la destitución de Butiñá

La asambleísta de la RC, Annie Muñoz, presentó un queja en contra del legislador Álex Morán por agresiones verbales, luego de sus declaraciones en una sesión del Pleno.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC, correísmo), Annie Muñoz, presentó este 4 de octubre de 2025 una queja formal en contra del legislador Alex Morán, de Acción Democrática Nacional (ADN, oficialismo), por supuestas agresiones verbales durante la sesión del Pleno del jueves. Ese día se debatía el informe de la Comisión de Ética, el cual recomendaba la destitución de la parlamentaria Nuria Butiñá por el caso de cobro de diezmos en la Asamblea Nacional.

Según la correísta, Morán "profirió expresiones ofensivas, infundadas y reiterativas, que constituyen una agresión verbal y política, no solo contra mi persona, sino también contra la dignidad de quienes ejercen la Función Legislativa".

Durante esa sesión, Morán criticó la postura del correísmo, pues se negó a votar a favor de la destitución de Butiñá.

"Sé que vieja política va a arropar esas actitudes porque ellos siempre han sido corruptos, diezmeros y prepotentes. Solamente he expresado lo que dicen otras bancadas. Exigen respeto, pero lo que no hacen es respetar", manifestó Morán ese día en medio de los reclamos de los asambleístas del correísmo.

El asambleísta de ADN, Alex Morán, insulta a sus colegas de la RC. Hasta el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, tuvo que llamarle la atención. pic.twitter.com/h1shg2gRJC — Xavier Letamendi (@xavierletamendi) October 2, 2025

Muñoz pide sanción y suspensión de Mora

Para Muñoz, quien se principalizó en reemplazo de Santiago Díaz, la declaración "constituye un precedente peligros que legitima la violencia verbal y descalificación como mecanismo de debate". A criterio de la parlamentaria, dicha acción "erosiona la confianza ciudadana y normaliza la confrontación política".

La parlamentaria nacional solicitó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que inicie el proceso en contra de Morán como una falta grave y que sea sancionado con una suspensión de 30 días sin remuneración.

Ya basta de convertir el Pleno en un espacio de violencia y misoginia.

Nuestra compañera @annie_munozec merece respeto como mujer, como representante del pueblo montubio y como asambleísta.

Desde la bancada respaldamos su denuncia y exigimos sanciones ejemplares.

La política no… https://t.co/zRTFVwrSOq — Juan Andrés González Alvear (@JAGonzalvear) October 4, 2025

El coordinador del bloque correísta, Juan Andrés González, y su compañero, Ricardo Patiño, apoyaron la denuncia de Muñoz. "Respaldamos su denuncia y exigimos sanciones ejemplares", escribió el dirigente del correísmo en su cuenta de X (antes Twitter), junto a la queja de la parlamentaria.

