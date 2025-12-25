Egipto construye tren de alta velocidad que unirá el Mediterráneo con el mar Rojo

Egipto firmó en 2021 un contrato por 4.500 millones de dólares. Aquí los detalles de la obra

una vista del ferrocarril egipcio Green Line Electric Express, en construcción en la Nueva Capital Administrativa, al este de El Cairo.

Obreros comenzaron a tender rieles en el desierto al este de El Cairo para construir el primer tren de alta velocidad de Egipto, que enlazará el mar Rojo y el Mediterráneo. El proyecto, calificado por el ministro de Transporte, Kamel al-Wazir, como un "nuevo canal de Suez sobre rieles", deberá estar concluido en 2026 y transportará pasajeros y carga por 660 kilómetros en unas tres horas.

La Línea Verde, como se le llama, es el último de una serie de megaproyectos emprendidos en la última década por el gobierno del presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi. La joya de esta corona de infraestructura es la aún despoblada Nueva Capital Administrativa, al este de El Cairo, construida por 58.000 millones de dólares.

Egipto firmó en 2021 un contrato por 4.500 millones de dólares con un consorcio que incluye a la alemana Siemens para construir la Línea Verde, que será el primero de tres ferrocarriles de alta velocidad previstos en el país.

Las autoridades esperan que la red de casi 2.000 km movilice a 1,5 millones de personas por día. La red ferroviaria actual de Egipto, utilizada por un millón de personas a diario, presenta deficiencias de infraestructura y mantenimiento que causaron casi 200 accidentes en 2024, según cifras oficiales.

La Línea Verde atravesará el norte del país, desde Ain Sokhna en el mar Rojo hasta Marsa Matrouh, en el Mediterráneo, pasando por dos ciudades satélite de El Cairo: la Nueva Capital Administrativa al este y, al oeste, Ciudad 6 de Octubre, donde se ubica el único puerto seco de Egipto.

La Línea Verde es también una apuesta de planificación urbana. AFP

Planificación urbana

Según Tarek Goueili, jefe de la Autoridad de Túneles, la renovada red ferroviaria de Egipto transportará 15 millones de toneladas de carga por año, 3% del volumen que transita anualmente por el canal de Suez.

La Línea Verde es también una apuesta de planificación urbana. "La línea de alta velocidad aliviará la presión sobre el Gran Cairo y animará el surgimiento de nuevos centros de crecimiento", comentó Faical Chaabane, de la empresa francesa Systra, que construye la vía férrea.

En una estación desértica que Systra mostró a periodistas, los obreros levantaron un imponente techo geométrico que cubre seis vías. Gran parte de la Nueva Capital Administrativa aún está en construcción y los trabajadores llegan todos los días en autobús.

"Nadie va a terminar viviendo aquí. Construimos todo este proyecto pero solo servirá a turistas y carga", comentó a AFP Mohamed, un obrero de construcción en la estación. El desierto cubre la mayor parte de los 8 millones de kilómetros cuadrados del país, y la mayoría de sus 108 millones de habitantes viven en edificios a orillas del río Nilo y su delta.

Después de la inauguración de la Línea Verde seguirán la Línea Azul, que irá junto al Nilo de El Cairo a Aswan, y la Línea Roja, que enlazará las ciudades de Hurghada, Safaga y Luxor.

