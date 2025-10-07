Dos años después del ataque a Israel, Hamás acepta entregar sus armas

La segunda ronda de negociaciones entre las delegaciones en Egipto transcurre en un ambiente de cautelosa expectativa

Una columna de humo en Gaza tras un ataque aéreo, este martes. La Franja de Gaza registró este martes una segunda madrugada consecutiva sin ataques letales israelíes.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró este lunes 6 de octubre de 2025que el grupo militante Hamás "ha aceptado cosas que son muy importantes" en el marco de las conversaciones de paz que se reanudaron en Egipto, aunque se abstuvo de proporcionar detalles específicos sobre los supuestos avances.

Estas declaraciones surgen en un día cargado de simbolismo, ya que se conmemora el segundo aniversario del ataque perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, hecho que desencadenó un conflicto de proporciones históricas.

Dicho ataque resultó en la muerte de aproximadamente 1.200 israelíes y el secuestro de 251 personas, según cifras oficiales. De estos rehenes, 48 permanecerían aún en cautiverio.

En el segundo día de la negociaciones indirectas en el complejo turístico del mar Rojo de Sharm el Sheij, el grupo islamista palestino Hamas habría aceptado este martes entregar sus armas a un comité egipcio-palestino al tiempo que ha rechazado categóricamente entregar la gestión de la Franja de Gaza a un comité internacional de transición, según ha dicho a EFE una fuente palestina conocedora de las negociaciones.

El plan de los 20 puntos Israel y Hamás empezaron el lunes negociaciones en Egipto para la implementación del plan de 20 puntos de Trump para la paz en Gaza, que incluye el fin inmediato de la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes a cambio de presos palestinos, el desarme de Hamás y la formación de un gobierno tecnócrata de transición en la Franja.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reivindicó este martes el plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump para la Franja de Gaza, al conmemorarse el segundo aniversario de los atentados perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos lidera los esfuerzos para lograr la liberación de todos los rehenes, poner fin al dominio de Hamás en Gaza y promover una paz duradera que garantice no solo la seguridad de Israel, sino también la paz y la prosperidad para la región", declaró Rubio en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que hace dos años "Hamás asesinó a más de 1.200 hombres, mujeres y niños inocentes, incluidos 46 estadounidenses, en el ataque terrorista más brutal de la historia de Israel".

Apuntó también que Hamás tomó a 254 rehenes, entre ellos 12 estadounidenses. Hasta la fecha, 48 permanecen en cautiverio de Hamás, tanto vivos como muertos, incluidos los restos de los estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra, dijo.

