REVOLUCION CIUDADANA LUISA GONZALEZ
Luisa González preside el movimiento Revolución Ciudadana.ARCHIVO: LUISA GONZALEZ

Consulta popular 2025: La RC es calificada para hacer campaña contra la Constituyente

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha calificado a 15 organizaciones políticas y sociales para la consulta popular

El Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó al movimiento Revolución Ciudadana (RC) para la campaña electoral por la pregunta de consulta popular sobre la posibilidad de una Constituyente, iniciativa que es impulsada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Tras ser negada su calificación para las preguntas de referéndum, el Pleno del CNE resolvió agregar al correísmo entre las 15 organizaciones políticas y sociales que, hasta el momento, están habilitadas para realizar campaña por la consulta popular. La RC hará campaña por el No a la Constituyente.

Desde el correísmo, el dirigente Andrés Arauz cuestionó la falta de coherencia del CNE: "Es exactamente la misma documentación que en el otro trámite (pregunta sobre bases militares extranjeras (en Galápagos)) pero ahora sí ha sido suficiente. ¿Quién les llamó la atención desde Washington? En todo caso, aquí mismo está el sustento para que el CNE corrija su primera decisión y permita que la RC5 participe en la campaña completa. Militancia RC5. A calentar motores".

Los calificados para apoyar el No en la consulta popular

Además del correísmo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el partido Unidad Popular, Democracía Sí, Pueblo Igualdad Democracia, Pachakutik (brazo político de la Conaie), Partido Socialista, Movimiento Centro Democrático y la Unión Nacional de Trabajadores de la Educación también harán campaña por el No.

Los calificados para apoyar el Si en la consulta popular

Por su parte, seis organizaciones harán campaña por el Sí, y son el movimiento oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), CREO, del expresidente Guillermo Lasso, Movimiento Amigo, Partido Sociedad Patriótica y Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades de Ecuador y Confederación de Comunas.

