¿Quién es Daniella Camacho, la presidenta encargada de la Corte Nacional de Justicia?

El Pleno de la CNJ deberá ratificar o no el encargo de la Presidencia a Camacho, quien se desempeña como jueza desde 2017

Daniella Camacho tiene 56 años, es abogada chileno-ecuatoriana y es jueza de la Corte Nacional de Justicia desde 2017.

Daniella Lisette Camacho Herold asumió la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) tras la renuncia de Emma Tapia Rivera y de José Suing Nagua. Su posesión se concretó el lunes 12 de enero de 2025.

José Suing ejerció la titularidad de la CNJ desde el 7 de febrero de 2024 hasta el 12 de enero de 2025. Su renuncia al encargo de la Presidencia se produjo al inicio de una sesión extraordinaria del Pleno, convocada para tratar un único punto: el conocimiento y resolución sobre el encargo realizado a las autoridades de la Corte Nacional de Justicia.

La dimisión de Suing se dio en medio de tensiones internas y cuestionamientos públicos relacionados con la terna de candidatos al Consejo de la Judicatura presentada por el presidente de ese organismo, Mario Godoy, quien enfrenta procesos de fiscalización y señalamientos por presuntas interferencias en la administración de justicia.

Por su parte, Emma Tapia Rivera renunció horas antes a su encargo como presidenta subrogante de la CNJ, previo a la instalación del Pleno. A través de una publicación en redes sociales, la jueza explicó su decisión señalando que, “por coherencia institucional”, había presentado su renuncia al encargo.

LE INVITAMOS A LEER: El carril ausente que colapsa vía a la Costa

RELACIONADAS Grupos sociales piden auditar contratos tecnológicos de CNT

José Suing sobre su renuncia: "No significa que me equivoqué con Godoy" Leer más

¿Quién es Daniella Camacho?

Daniella Camacho es de nacionalidad chileno-ecuatoriana. Nació en Santiago de Chile hace 56 años; su madre es chilena y su padre ecuatoriano. Reside en Ecuador desde los tres años.

Cursó sus estudios primarios en la Unidad Educativa Particular Bilingüe Cardenal Spellman, en Quito, y completó la secundaria en la Unidad Educativa Theodore W. Anderson.

Se formó como abogada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), donde se graduó en 2002. Posteriormente, realizó un diplomado superior en Derecho Procesal en la Universidad Tecnológica Indoamérica y, en 2008, obtuvo el título de especialista en Derecho Procesal.

Cuenta con dos títulos de cuarto nivel. En 2009, alcanzó el grado de magíster en Derecho Procesal, con mención en Derecho Penal, en la Universidad Tecnológica Indoamérica. En 2024, obtuvo una segunda maestría en Derecho Penal, con mención en Criminalidad Compleja, en la Universidad de las Américas.

Desde 2017, se desempeña como jueza de la Corte Nacional de Justicia e integra la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado. Seis años antes fue conjueza de la Sala de lo Contencioso Administrativo del mismo organismo.

Durante 12 años, a partir de 2001, trabajó en la Fiscalía General del Estado. En esa institución ejerció como fiscal penal de Pichincha y fiscal en áreas como Asuntos Indígenas, Tránsito, delitos contra la vida y delitos sexuales.

Su último cargo en la Fiscalía fue el de jefa nacional de la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes del Proceso Penal. Además, ha trabajado como consultora en temas de género para el Consejo Nacional de la Mujer (Conamu).

LE PODRÍA INTERESAR: Cpccs rumbo a 2027: ¿será posible frenar la politización?

RELACIONADAS La RC anuncia juicio político contra el Superintendente de Compañías

Juicio político a Mario Godoy: qué sigue tras el primer filtro en el CAL Leer más

El procedimiento para ratificar la Presidencia de la CNJ

La magistrada deberá convocar a los jueces y conjueces titulares a una nueva sesión del Pleno, en la que se decidirá si se ratifica su encargo en la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Esto se da en aplicación de la Resolución No. 03-2024 de la CNJ, emitida en marzo de 2024, que establece el procedimiento para encargar la Presidencia cuando existe ausencia simultánea del titular y del subrogante.

Dicha resolución dispone que el encargo recaiga en el juez nacional con mayor antigüedad, según la fecha de su nombramiento, conforme consta en el Registro Oficial, Suplemento No. 543. De no ratificarse el encargo, el Pleno deberá convocar a elecciones para designar a nuevas autoridades.

En ese escenario, los posibles candidatos serían Daniella Camacho y Marco Rodríguez Ruiz. Camacho es la jueza más antigua.

LE SUGERIMOS LEER: Doctrina ‘Donroe’: ¿la política pone en riesgo a la región?

Principales casos que ha llevado

Sobornos

Secom

Odebrecht

Purga

Liga2

Nene

Flopec

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!