Juicio político a Mario Godoy: qué sigue tras el primer filtro en el CAL

El CAL ya notificó a Fiscalización. Ferdinan Álvarez dio plazos sobre el informe para el juicio político contra Godoy

Ferdinan Álvarez aseguró que el informe para el juicio político contra Mario Godoy estaría listo en la primera semana de febrero.

El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Ferdinan Álvarez, dijo este 12 de enero de 2025 que estima que el informe sobre la solicitud de juicio político en contra del titular del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, podría estar listo en la primera o segunda semana de febrero.

Álvarez brindó la fecha tentativa, luego de señalar que la mesa, de mayoría oficialista, ya recibió la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) sobre la aceptación del pedido de juicio político. La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Viviana Veloz, presentó la solicitud, por las presiones a los magistrados para favorecer a delincuentes, como trascendió tras la renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien fue amenazado por el narcotraficante Jezdimir Srdan en el caso Euro 2024.

Antes de la sesión de este lunes, el legislador aseguró que el proceso contra Godoy tendrá cuatro etapas en Fiscalización y detalló los plazos:

Luego de recibir la resolución, la comisión tiene cinco días para pronunciarse. Allí avocará conocimiento y calificará la solicitud de juicio político. Después, la Secretaría de la mesa debe notificar a Godoy y a la proponente del juicio sobre el inicio del proceso. Desde esa fecha, ambos tienen 15 días para presentar las pruebas de cargo y descargo. Posteriormente, la comisión sesionará para evacuar la prueba de cargo y descargo de los interpelantes y de Godoy. Las pruebas pueden ser documentales y testimoniales. El plazo para cumplir con esta fase es de 10 días. Una vez que el funcionario y los asambleístas expongan y se analicen las pruebas para sustentar o defenderse de la acusación, la mesa legislativa deberá realizar un informe en un lapso de cinco días. En el documento se recomendará el enjuiciamiento de Godoy para que sea interpelado en el Pleno, o el archivo.

Corte Nacional decide si ratifica a Suing en medio de cuestionamientos a Mario Godoy Leer más

Álvarez también calculó que el jueves o viernes podría convocar a la sesión de Fiscalización, luego de revisar la solicitud que envió el CAL. Según explicó, desde hoy comienza a correr el plazo para que los integrantes de la comisión revisen la documentación "porque nos ha pasado que no la remiten completa o falta foliar", señaló el legislador de Guayas.

El asambleísta también aseguró en una entrevista en Teleamazonas que una vez que concluya el proceso del juicio político en contra de Godoy, la comisión conocerá el próximo pedido de interpelación, en referencia a la solicitud para enjuiciar a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Sin embargo, el Legislativo informó la tarde de este lunes que el proceso no avanzó por inconsistencias en las firmas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!