ADN llega con cautela al posible juicio a Godoy; RC apuesta por avanzar al Pleno

Oficialismo acepta que se cumplen requisitos. El correísmo insiste en que hay conflicto de interés de un legislador

Hoy, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional tratará la solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

Este segundo filtro, previo a que el proceso llegue al Pleno, vuelve a situar en un punto decisivo la posición y los votos del oficialismo, que hasta ahora se ha mostrado muy cauto frente a la situación del titular del órgano del sistema de justicia.

Todo apunta, según las percepciones compartidas al interior de la Comisión, a que el proceso será calificado. De ser así, se abriría la etapa formal del trámite, que incluye la presentación de pruebas de cargo y descargo, así como el careo entre el interpelado y sus interpelantes. Desde el correísmo, que impulsa la solicitud, figuran como proponentes Viviana Veloz, Raúl Chávez, Franklin Samaniego, entre otros legisladores.

Los requisitos se cumplen

La posibilidad de que el juicio político sea calificado se desprende de las declaraciones del presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN). “De lo que hemos revisado, están completos los requisitos. Así que ya depende de la mesa el día de la votación”, señaló el legislador oficialista.

Al ser consultado sobre si existirá una moción para la calificación, Álvarez recordó que se trata de un requisito propio del procedimiento, aunque evitó pronunciarse sobre si dicha moción será presentada por algún legislador del oficialismo.

En el correísmo también existe la convicción de que el proceso avanzará hacia el Pleno, una vez concluido el trámite en la mesa de Fiscalización. La asambleísta Ana Cecilia Herrera confirmó que la sesión de la mesa fue convocada para las 15:00 de hoy y sostuvo que la definición del futuro político de Mario Godoy se resolverá en el Pleno de la Asamblea.

Lo que espera el correísmo

Desde ese mismo bloque, Viviana Veloz anunció que solicitará que los cinco asambleístas que impulsan el juicio político sean recibidos con voz y sin voto durante el trámite. “Esperamos que la Comisión de Fiscalización no vuelva a tener decisiones absurdas, como pasó con el exministro de Salud, Jimmy Martin”, manifestó.

El correísmo cuestionó la presencia de José Luis Nango en la sesión para la calificación del juicio contra Godoy. CORTESIA: ASAMBLEA NACIONAL

Además, la exjefa de la bancada correísta indicó que será una de las interpelantes en el juicio, en caso de que el proceso supere la fase en la Comisión y llegue al Pleno. Dijo que será la oportunidad para que el país conozca las pruebas que, según ella, evidencian una presunta intromisión de Godoy en el sistema de justicia.

La sesión, sin embargo, arrancará en medio de cuestionamientos por posibles conflictos de interés. El correísmo solicitó que el asambleísta José Nango (ex-Pachakutik y ahora aliado de ADN) se excuse del caso, con el argumento de que su hijo forma parte del Consejo de la Judicatura en la provincia de Pastaza.

Sobre ese planteamiento, el presidente de la Comisión indicó que, hasta donde tiene conocimiento, esa circunstancia no constituye una causal de excusa, ni configura un conflicto de intereses. “No he conocido que en la comisión haya un familiar, parentesco o socio del señor Godoy. Ese es el tema: hablan para instaurar un falso relato”.

Para que se califique la solicitud se requieren, al menos, seis voluntades.