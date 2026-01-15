Concurso de fiscal: Comisión Cívica alerta que comisionados no debieron ser admitidos

El grupo ciudadano concluyó que seis de los diez integrantes principales no debieron pasar al sorteo e integrar la comisión

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó e integró la comisión ciudadana para la selección del nuevo fiscal general del Estado. No obstante, la Comisión Cívica de seguimiento del concurso encontró algunas inconsistencias en la admisión de algunos miembros de dicho grupo integrado por delegados de las Funciones del Estado y ciudadanos.

Te invitamos a leer: Empresarios, psicólogos y abogados integran la comisión que elegirá al fiscal general

En un comunicado junto con una tabla de valoraciones, la Comisión Cívica concluye que seis de los diez comisionados principales seleccionados por el CPCCS no deberieron ser admitidos en el proceso. En un comunicado público, la Comisión Cívica precisó que en su momento alertaron que dentro de los 30 postulantes ciudadanos sometidos al sorteo, 14 no debieron superar la fase de admisibilidad "por incumplimiento de requisitos o estar inmersos en prohibicione"s. Sobre los delegados de las Funciones del Estado, la Comisión Cívica informó que 9 de los 10 (principales y suplentes) "tampoco cumplían los requisitos mínimos".

El Consejo de Participación Ciudadana aprobó, este 14 de enero del 2026, con el voto de cinco de los siete consejeros la integración de la Comisión Ciudadana para la selección del fiscal general de Estado. El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, destacó la transparencia y ética del proceso de conformación de la comisión y resaltó que se cuenta con una amplia veeduría ciudadana, con alrededor de 300 ciudadanos.

El notario público Edward Franco Castañeda dio fe pública del sorteo de los integrantes de la comisión en representación de la ciudadanía y el orden de los delegados de las funciones del Estado. Fueron tres sorteos: primero, el orden de selección entre mujeres y hombres; segundo, a los cinco representantes principales y suplentes de la ciudadanía y de las organizaciones sociales; y tercero, el orden de selección de los delegados de las funciones del Estado.

Sobre la Comisión Cívica

La Comisión Cívica de seguimiento del concurso para fiscal general es una organización integrada por universidades del país y organizaciones ciudadanas entre las que están: la Universidad de los Hemisferios, la Universidad Metropolitana, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, la Universidad Internacional SEK, entre otras.

El concurso tiene su propia veeduría ciudadana seleccionada y acreditada por el Consejo de Participación Ciudadana. Este grupo de ciudadanos, encabezados por Hugo Arteaga, también ha manifestado su inconformidad por varias fases del proceso de selección.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ