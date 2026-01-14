Empresarios, psicólogos y abogados integran la comisión que elegirá al fiscal general

Algunos de los comisionados ciudadanos tuvieron procesos legales, fueron funcionarios públicos o no han pagado impuestos

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana realizó este 14 de enero de 2026 el sorteo de los miembros de la Comisión Ciudadana del concurso para fiscal general.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sorteó el miércoles 14 de enero de 2026 a los diez miembros de la Comisión Ciudadana de Selección encargados de elegir al nuevo fiscal general del Estado para un período de seis años.

Pese a las denuncias de los veedores, quienes señalaron irregularidades como la recepción de documentos fuera del plazo legal y la modificación de calificaciones, la Comisión Ciudadana quedó integrada por cinco representantes de la ciudadanía y cinco de las funciones del Estado.

La Comisión Ciudadana que elegirá al fiscal general quedó integrada por:

Wellington Amado Andachi Trujillo (suplente: Ericka Katherine Aguaguiña Moposita) Cynthia Alexandra Jacho Tipán (suplente: Wilmer Geovanny Delgado Rivadeneira) Hugo Vicente Ludeña Eras (suplente: María Belén Chacón Cárdenas) Zoila Amada Echeverría Zambrano (suplente: José Antonio Núñez Chávez) Cristian Santiago Arpi Tapia (suplente: Marcela Gladys Estrada Paredes) Pamela Teresa Garay Mateo (suplente: Carlos Andrés Guerrero Arizaga) Daniel Caicedo de los Ríos (suplente: Silvana Mariuxi Ramírez Verdesoto ) María Belén Toca Mena (suplente: David Eduardo Flores Brandt) Tayron Michael Valarezo Eras (suplente: Maribel del Rocío Baldeón Andrade) Natalia de Jesús Guarnizo Condolo (suplente: Santiago Cristóbal Ribadeneira Villacrés)

EXPRESO realizó una radiografía de los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección encargados de elegir al nuevo fiscal general del Estado, a partir de la revisión de información que consta en portales públicos de la Secretaría de Educación Superior, la Contraloría General del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Periodistas, psicólogos y abogados integran la comisión que elegirá al fiscal

Al revisar al detalle los nombres de las personas que elegirán al nuevo fiscal general del Estado, uno de los primeros datos llamativos es que el proceso no solo será dirigido por abogados: también hay periodistas y psicólogos que decidirán quién asumirá la Fiscalía General del Estado.

Esos son los casos de María Belén Toca Mena, quien registra en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) el título de psicóloga industrial, y de Tayron Michael Valarezo Eras, quien registra estudios de tercer nivel en periodismo.

Sin embargo, en el caso de la comisionada ciudadana Toca Mena, también registra un título de cuarto nivel en Gestión de Talento Humano, mientras que Valarezo Eras registra una maestría en Comunicación y Marketing Político.

En la Comisión Ciudadana también hay casos curiosos como el de Hugo Vicente Ludeña Eras, quien en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) registra un título de cuarto nivel en Derecho, pero ninguno de tercer nivel.

Los veedores ciudadanos y un notario público participaron del sorteo de los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. ANGELO CHAMBA/EXPRESO

Comisionados que elegirán al fiscal general han ejercido cargos públicos

De los diez comisionados principales que liderarán el concurso para elegir al fiscal general, tres no registran haber ejercido un cargo público, según la Contraloría General del Estado. Se trata de Cynthia Alexandra Jacho Tipán, Hugo Vicente Ludeña Eras y Zoila Amada Echeverría Zambrano.

En el caso de los comisionados representantes de la ciudadanía, Wellington Amado Andachi Trujillo registra haber sido asesor jurídico del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), secretario de la Delegación Provincial Electoral de Bolívar y docente de la Universidad Estatal de Bolívar. Por su parte, Cristian Santiago Arpi Tapia registra haber sido ayudante judicial en la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura.

Por otro lado, en el caso de los comisionados representantes de las funciones del Estado, todos son funcionarios públicos: Pamela Teresa Garay Mateo es asesora de la Superintendencia de Compañías; Daniel Caicedo de los Ríos es asesor de la Asamblea Nacional; María Belén Toca Mena es analista sénior de Administración de Talento Humano de la Presidencia de la República; Tayron Michael Valarezo Eras es coordinador de Desarrollo de Productos y Servicios Informativos Electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE); y Natalia de Jesús Guarnizo Condolo es subcoordinadora jurídica del Consejo de la Judicatura.

Comisionados registran procesos por prevaricato y contravenciones de tránsito

Otro dato llamativo de los comisionados ciudadanos que elegirán al nuevo fiscal general del Estado es que algunos de ellos han sido procesados por diferentes delitos. Son los casos de los Wellington Amado Andachi Trujillo y Cristian Santiago Arpi Tapia, representantes de la ciudadanía.

En el caso de Andachi Trujillo, el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) del Consejo de la Judicatura registra dos procesos por prevaricato y usurpación, aunque ninguno de ellos ha avanzado, de acuerdo con la plataforma judicial.

Por otro lado, Arpi Tapia registra dos procesos por contravenciones de tránsito, de acuerdo con el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) del Consejo de la Judicatura, pero en ambos fue declarado inocente.

Empresarios con bajo pago de impuestos también elegirán al fiscal general

Algunos de los comisionados ciudadanos, tanto de las organizaciones sociales como de las cinco funciones del Estado, que elegirán al nuevo fiscal general también registran participación en empresas, de acuerdo con la información pública que consta en la Superintendencia de Compañías.

Hugo Vicente Ludeña Eras, por ejemplo, consta como presidente y accionista de Dragonbuild S.A., y como accionista de Angel Ludeña Cargo Cía. Ltda. De igual forma, Zoila Amada Echeverría Zambrano aparece como accionista en la Bolsa de Valores de Quito y en Corporación Favorita. Cristian Santiago Arpi Tapia, además, registra ser presidente y accionista de Explore-Quest S.A.S. y gerente general y accionista en Nunkachair S.A.S.

Asimismo, la comisionada Pamela Teresa Garay Mateo aparece como accionista de Estelam S.A., Carlumar S.A. y Nalatropic S.A., ambas en estado de cancelación. Además, Daniel Caicedo de los Ríos registra ser accionista en las empresas Trocopersa S.A. y Tridipanel S.A. (en disolución y liquidación).

Respecto a la información tributaria, Wellington Amado Andachi Trujillo, Cynthia Alexandra Jacho Tipán, Cristian Santiago Arpi Tapia, Pamela Teresa Garay Mateo y María Belén Toca Mena pagaron cero dólares en impuesto a la renta en 2024. Mientras que Hugo Vicente Ludeña Eras y Zoila Amada Echeverría Zambrano ni siquiera han presentado la declaración de impuestos.

Los únicos que registran un mayor pago de impuesto a la renta en 2024 son Daniel Caicedo de los Ríos, con 1896,65 dólares, Tayron Michael Valarezo Eras, con 1120,42 dólares, y Natalia de Jesús Guarnizo Condolo, con 1336,4 dólares.

