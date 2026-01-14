Concurso Fiscalía: ellos son los encargados de elegir al nuevo fiscal general

El Consejo de Participación Ciudadana realizó el sorteo público de los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección

El Pleno del CPCCS sesionó en el auditorio del Ministerio de Educación, en Quito.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sorteó este 14 de enero de 2026 a los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para la designación del nuevo fiscal general del Estado.

La Comisión Ciudadana de Selección, conformada por cinco representantes de la ciudadanía y cinco de las funciones del Estado, es el cuerpo colegiado encargado de elegir a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Al inicio de la sesión ordinaria del Pleno, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, destacó que todo el proceso de conformación de la Comisión Ciudadana ha sido transparente y técnico, y resaltó que se cuenta con la veeduría ciudadana más amplia, con alrededor de 300 ciudadanos.

El coordinador de la veeduría del concurso para fiscal general, Hugo Arteaga, detalla las irregularidades del proceso.



Los nombres de la Comisión Ciudadana del concurso para fiscal general

Con la presencia de un notario público Edward Franco Castañeda, el Pleno del CPCCS realizó tres sorteos: primero, el orden de selección entre mujeres y hombres; segundo, a los cinco representantes principales y suplentes de la ciudadanía y de las organizaciones sociales; y tercero, el orden de selección de los delegados de las funciones del Estado.

Los diez comisionados ciudadanos encargados de elegir al nuevo fiscal general son:

Wellington Amado Andachi Trujillo (suplente: Ericka Katherine Aguaguiña Moposita) Cynthia Alexandra Jacho Tipán (suplente: Wilmer Geovanny Delgado Rivadeneira) Hugo Vicente Ludeña Eras (suplente: María Belén Chacón Cárdenas) Zoila Amada Echeverría Zambrano (suplente: José Antonio Núñez Chávez) Cristian Santiago Arpi Tapia (suplente: Marcela Gladys Estrada Paredes) Pamela Teresa Garay Mateo (suplente: Carlos Andrés Guerrero Arizaga) Silvana Mariuxi Ramírez Verdesoto (suplente: Daniel Caicedo de los Ríos) María Belén Toca Mena (suplente: David Eduardo Flores Brandt) Maribel del Rocío Baldeón Andrade (suplente: Tayron Michael Valarezo Eras) Natalia de Jesús Guarnizo Condolo (suplente: Santiago Cristóbal Ribadeneira Villacrés)

Algunos de los veedores y postulantes a la comisión, además de ciudadanos, participaron en el sorteo. CORTESIA: CPCCS

Veedores del concurso para fiscal general piden intervención de la Asamblea

El 11 de enero de 2026, tres días antes del sorteo de la Comisión Ciudadana de Selección, la veeduría ciudadana del concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado solicitó a la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional que inicie una investigación al proceso liderado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

A través de un oficio suscrito por el coordinador Hugo Arteaga, la veeduría ciudadana informó de varios "incumplimientos" por parte del Pleno del CPCCS que estarían afectando el desarrollo del concurso para fiscal general.

En su oficio, dirigido a todos los miembros de la mesa legislativa liderada por la oficialista Diana Jácome, la veeduría también denuncia una obstrucción sistemática al ejercicio efectivo de las funciones de los veedores ciudadanos. En ese sentido, solicitan también ser recibidos por la Comisión de Transparencia para exponer de forma detallada las irregularidades.

