Juicio político a Mario Godoy: Fiscalización tiene fecha para terminar trámite

Con la calificación del juicio político en contra del presidente de la Judicatura, Mario Godoy, se abren varias etapas antes de que el caso pueda llegar al Pleno de la Asamblea. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, dio pistas sobre el tiempo que podría tomar el trámite en esa mesa legislativa.

La solicitud de juicio político fue calificada en la comisión en medio de una disputa entre el oficialismo y el correísmo. La pugna no giró en torno a si se debía dar paso o no al proceso, sino a las acusaciones de la Revolución Ciudadana en contra del legislador de ADN, Luiggi García, y del aliado del oficialismo, José Luis Nango.

Al final, fue el propio Nango quien planteó que se avoque conocimiento y se califique la solicitud impulsada por cinco legisladores del correísmo, entre ellos Viviana Veloz y Raúl Chávez. Tras esa decisión, el primer paso será la notificación del inicio del procedimiento tanto a Godoy como a sus interpelantes.

¿Qué viene ahora?

Álvarez aseguró que existe un cronograma tentativo para evacuar el trámite en la Comisión de Fiscalización. Se prevé que, como mínimo, el proceso culmine el 17 de febrero de 2026. También está planteada la posibilidad de extender el plazo máximo hasta el 22 del mismo mes.

Para que se inicien las siguientes fases de la sustanciación del juicio político, es indispensable que se concrete la notificación. Según Álvarez, esta podría realizarse el viernes 16 de enero de 2026. A partir de ese momento se abrirá el lapso para la presentación de pruebas de cargo y de descargo, para lo cual se contempla un plazo de 15 días.

Concluida esa etapa, se llevará a cabo un careo entre Godoy y sus interpelantes.

La Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad la calificación del juicio político en contra de Mario Godoy. Foto: Gustavo Guamán/ Expreso.

Finalmente, la comisión deberá emitir un informe con una recomendación para el Pleno sobre el juicio político. Si no existiera consenso, se podría plantear el envío de un informe que recoja las posturas individuales de los legisladores que integran la mesa, y será el Pleno el que decida el futuro de Godoy.

