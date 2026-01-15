Fiscal Alarcón insiste en la Asamblea sobre el déficit de agentes en el país

Un año más, la falta de fiscales fue uno de los reclamos ante el Pleno.

El fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón, presentó su informe anual de labores ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Durante su intervención, este 15 de enero de 2025, advirtió que “en ocasiones los desafíos superan las capacidades actuales (de la Fiscalía)”.

Para la sesión de este jueves estaban convocadas cuatro autoridades: el fiscal Leonardo Alarcón, el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea; el defensor público, Ricardo Morales; y Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. El primero en comparecer fue Alarcón, quien expuso el informe de gestión correspondiente a 2025.

El fiscal subrogante explicó que la labor del Ministerio Público se sostiene sobre tres ejes: transparencia, efectividad e innovación. A la par, retomó una preocupación ya planteada por la exfiscal Diana Salazar en su última comparecencia ante la Asamblea: el déficit de agentes fiscales en el país.

Aún faltan fiscales, según el Ministerio Público

“El país registra 4,8 fiscales por cada 100.000 habitantes, cifra que está por debajo del promedio regional, que contempla un mínimo de 8. Es decir, para alcanzar ese umbral se requiere la incorporación de 631 fiscales con sus respectivos equipos”, dijo Alarcón ante el Pleno.

Ese déficit, explicó, genera un cuello de botella “que incide en la celeridad” de los procesos. Como ejemplo, recordó que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se presentaron 341.784 noticias del delito a escala nacional.

Los casos a los que se refirió Alarcón

Entre los procesos mencionados, Alarcón citó el caso Triple A, que investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por el presunto delito de comercialización ilegal de combustible. También mencionó expedientes como Purga, Plaga y Metástasis, que, según dijo, evidencian que la Fiscalía no cederá frente a la criminalidad infiltrada en instituciones del Estado. Además resaltó el que se haya obtenido una sentencia condenatoria en el caso Euro2024, en el que se juzgó al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

“En un Estado de Derecho nadie está por encima de la ley. Bajo esa premisa, la Unidad de Investigación Especializada contra el Lavado de Activos cumple un rol estratégico al atacar el núcleo de las estructuras delictivas: su capacidad financiera”, señaló el fiscal general subrogante.

Al cierre de su exposición, Alarcón se refirió a las amenazas que enfrentan los fiscales en el ejercicio de sus funciones. “La Fiscalía que hoy les presento no se amedrenta ante el poder ni las amenazas”, afirmó.

