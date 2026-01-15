BIESS ajusta metodología de tarifas hipotecarias sin encarecer créditos

El cambio de segmentación por montos fijos a salarios básicos unificados amplía el acceso a tasas preferenciales del 6,80%

Un vendedor de casas explica las opciones de financiamiento para comprar una vivienda.

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) mantuvo las mismas tasas de interés nominales y efectivas para préstamos hipotecarios entre enero de 2025 y enero de 2026, pero introdujo un cambio metodológico en la segmentación que beneficia a compradores de vivienda usada.

La principal modificación consiste en que la institución reemplazó la segmentación por montos fijos en dólares por rangos basados en Salarios Básicos Unificados (SBU). Con el SBU 2026 establecido en $482, el primer tramo para vivienda terminada se expandió de “hasta $90.000” a “hasta $94.304” (195,65 SBU).

“Este ajuste amplía el primer tramo de ‘hasta $90.000’ a ‘hasta $94.304’, lo que provoca que más viviendas usadas accedan a tasas preferenciales del 6,80% nominal”, explica Francisco Borja, experto económico.

El cambio obedece a que la normativa obliga a los bancos a expresar sus tarifas en términos de SBU, aunque internamente manejen sus cálculos de liquidez en dólares. “El aumento del SBU hace que tengas que ajustar” los rangos, señala Borja.

Según el experto, algunas viviendas que antes no clasificaban para la tasa más baja del 6,80% por su precio, ahora sí califican gracias a la ampliación del primer tramo. “Ahora casas que por su precio no clasificaban a 6,8% por su monto, sí clasificarían”, detalla.

Contrario a generar encarecimiento, esta modificación amplía el universo de propiedades elegibles para el financiamiento con las mejores condiciones del sistema, manteniendo las tasas entre 6,80% y 9,10% nominal según monto y plazo.

Monto máximo también sube con el nuevo SBU

El préstamo hipotecario del Biess aumentó su monto máximo este 2026 luego del ajuste del salario básico unificado en Ecuador. El salario pasó de $470 a $482, lo que elevó el techo de financiamiento disponible para la compra de vivienda.

Con este incremento, el Banco Ecuatoriano de Seguridad Social fijó el nuevo límite del crédito hipotecario en 195 salarios básicos unificados, equivalentes a $94.300. En 2025, el límite máximo era de $91.955, por lo que el aumento representa una ampliación de más de $2.300 en la capacidad de financiamiento.

El préstamo está dirigido a familias cuyos ingresos mensuales no superen los 6,34 SBU, es decir, $3.055,88 en 2026, lo que permite el acceso a un amplio segmento de la población económicamente activa.

Requisitos y proceso se mantienen digitales

Para calificar a un crédito hipotecario, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos generales: Tener un mínimo de 36 aportaciones al IESS, de las cuales 13 deben ser consecutivas si es afiliado con relación de dependencia.

El proceso digital del Biess busca agilizar el trámite y evitar filas presenciales. Los interesados pueden realizar la precalificación en línea, registrar su solicitud, cargar documentos digitalmente y realizar seguimiento del proceso a través del portal web de la institución.

