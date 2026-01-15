En 2025 las ventas crecieron en Ecuador en un 8%

El SRI indica que este aumento se debió “a la tendencia sostenida de crecimiento a lo largo del año”

De acuerdo con los últimos datos publicados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), el monto total de ventas acumuladas en Ecuador el año 2025 ascendió a $265.000 millones, lo que representó un incremento del 8,2% en relación con el año 2024, según menciona la entidad en un comunicado.

Además, la entidad tributaria señaló que, durante el último mes de ese año, el país registró un importante repunte en su actividad económica, ya que las ventas proyectadas alcanzarían los $33.122 millones.

La directora general del Servicio de Rentas Internas (SRI), Alexandra Navarrete, mencionó que “este desempeño positivo confirma una tendencia sostenida de crecimiento a lo largo del año” que atribuye a las políticas del gobierno de Daniel Noboa, “orientadas a reactivar la producción, fortalecer el consumo y generar confianza en los sectores productivos”.

El incremento en las ventas es uno de los parámetros en los que el Gobierno ha basado su discurso sobre el crecimiento económico del país, en el año 2025. Entre otros puntos que destacó el presidente Daniel Noboa, fueron la caída del riesgo país que pasó de 1.275 en 2023 a 492 al año pasado; y la recaudación tributaria que pasó de $1036 millones en 2023 a $1937 millones en 2025.

Efecto rebote

No obstante, analistas como el director del Observatorio de Política Fiscal, Jaime Carrera, mencionan que ha habido un crecimiento, sí, pero que obedece principalmente al rebote de la economía, además de que hubo un mayor gasto público en bonos entregados el año pasado “por razones políticas a efectos de la consulta popular”.

El experto resalta que esto no quiere decir que el año pasado Ecuador mostró un avance económico como sociedad, “porque el crecimiento no es sostenible en el impulso a la inversión”.

