Estados Unidos suspenderá visas de inmigrante a 75 países: ¿Ecuador está incluido?

El Departamento de Estado anunció una nueva suspensión de visas de inmigrante para 75 países

Estados Unidos vuelve a mover el tablero migratorio. Esta vez no se trata de un muro ni de un veto generalizado, sino de una pausa selectiva que impacta directamente a ciudadanos de 75 países. El anuncio, realizado por el Departamento de Estado, reaviva la preocupación entre quienes buscan establecerse legalmente en ese país y abre una pregunta clave en la región: ¿Ecuador está dentro de la lista?

La respuesta corta es no. Ecuador no figura entre los países afectados por la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante. Sin embargo, la decisión marca un nuevo endurecimiento de los criterios de admisión y anticipa evaluaciones más estrictas para todos los solicitantes.

EE.UU. suspende visas de inmigrante: ¿qué decidió el Departamento de Estado?

El Departamento de Estado informó el miércoles 14 de enero de 2026 que suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países que, según el gobierno del presidente Donald Trump, “probablemente requerirán asistencia pública en Estados Unidos”.

La dependencia indicó que ya dio instrucciones a los oficiales consulares para detener estas solicitudes, en línea con una orden más amplia emitida en noviembre, que reforzó las reglas para los posibles inmigrantes que podrían convertirse en “cargas públicas” para el país.

Esta medida se suma a restricciones previas que ya limitaban el procesamiento de visas de inmigrante y no inmigrante para ciudadanos de decenas de países, especialmente en África, Asia y América Latina.

¿Desde cuándo rige la suspensión y a qué visas aplica?

La suspensión entrará en vigor el 21 de enero y se aplicará únicamente a las visas de inmigrante, es decir, aquellas que permiten residir de forma permanente en Estados Unidos.

Quedan fuera de esta decisión las visas de no inmigrante, como las de turismo y negocios, que representan la mayoría de las solicitudes. No obstante, otro aviso enviado recientemente a embajadas y consulados advierte que incluso estos solicitantes deberán ser evaluados ante la posibilidad de que recurran a beneficios públicos.

La demanda de visas temporales, además, podría incrementarse significativamente por eventos como la Copa Mundial de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028, que se realizarán total o parcialmente en Estados Unidos.

Trámites de visa en consulados de EE.UU. se verán impactados por la suspensión.

La política de “carga pública” vuelve al centro del debate migratorio

La decisión se basa en una guía emitida en noviembre, que instruye a los funcionarios consulares a evaluar de forma “exhaustiva y completa” a los solicitantes, para demostrar que no dependerán de asistencia pública en ningún momento tras su ingreso.

Aunque la ley federal ya exigía este requisito, durante su primer mandato Donald Trump amplió el rango de programas de beneficios que podrían descalificar a un solicitante. Las nuevas directrices, según expertos, van incluso más allá.

Qué aspectos personales evaluarán los consulados

Además de los exámenes médicos obligatorios (que revisan enfermedades contagiosas, consumo de drogas o alcohol, salud mental y esquema de vacunación) ahora se analizarán con mayor detalle factores como:

Edad y estado de salud

Situación familiar

Capacidad financiera

Nivel educativo y habilidades laborales

Historial previo de uso de asistencia pública

Dominio del idioma inglés, incluso mediante entrevistas

Especialistas advirtieron que estos criterios podrían restringir aún más quiénes logran ingresar legalmente al país.

Los países incluidos en la suspensión anunciada por el Departamento de Estado son:

Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Congo, Cuba, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Costa de Marfil, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

