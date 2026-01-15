Expreso
Referencial. Pasaporte con sellos de entrada y salida, junto a una bandera de EE.UU. y un avión en miniatura, simboliza las tensiones migratorias entre Tailandia y Estados Unidos.Foto: Canva

Tailandia critica la pausa de visados de inmigrantes anunciada por Estados Unidos

Tailandia cuestiona la suspensión de visados de EE.UU. que afecta a ciudadanos de 75 países

Tras la suspensión del procesamiento de visados de inmigrantes anunciada por Estados Unidos este 14 de enero de 2026, ciudadanos de 75 países se ven afectados por la nueva medida migratoria adoptada por Washington.

Según explicó un portavoz del Departamento de Estado, la decisión responde a que ciertos inmigrantes reciben prestaciones sociales del Gobierno estadounidense en niveles considerados inaceptables, lo que, a criterio de las autoridades, supone una carga para el sistema de asistencia social.

Entre los países incluidos en la lista figura Tailandia, cuyo Gobierno reaccionó públicamente a la medida. Este jueves 15 de enero de 2026, autoridades tailandesas expresaron su desacuerdo y cuestionaron los criterios utilizados para justificar la suspensión.

Cuestionamientos desde el Gobierno tailandés

El canciller de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, señaló en una rueda de prensa que el número de ciudadanos tailandeses en Estados Unidos, incluidos aquellos que podrían encontrarse en situación irregular, no es elevado en comparación con otros países de la región que no fueron incluidos en la restricción.

“Muchos tailandeses en Estados Unidos trabajan de forma legal y honesta, contribuyendo a la economía”, afirmó el funcionario, al tiempo que cuestionó “la verdadera lógica detrás de este anuncio general”, especialmente cuando, según dijo, otros países con mayores desafíos migratorios no figuran en la lista.

Diálogo diplomático con Estados Unidos

Phuangketkeow informó además que invitó al embajador de Estados Unidos en Tailandia, Sean K. O’Neill, a una reunión oficial para abordar la suspensión del procesamiento de visados de inmigrantes, aquellos que permiten residir y trabajar de manera permanente en territorio estadounidense.

De acuerdo con información difundida por un medio internacional, la medida entrará en vigencia el 21 de enero de 2026 y se mantendrá de forma indefinida, mientras el Departamento de Estado reevalúa sus procedimientos de verificación migratoria.

El canciller indicó que Washington argumenta limitaciones presupuestarias para sostener a personas que podrían depender del sistema de asistencia social. “Esto podría desviar recursos destinados a los ciudadanos estadounidenses”, sostuvo, antes de añadir que la pausa se alinea con la política ‘America First’ impulsada por el presidente Donald Trump.

Países incluidos en la suspensión de visados

Estados Unidos anunció la víspera la suspensión del procesamiento de visados de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, entre ellos Rusia, Irán, Brasil, Colombia y Cuba.

La lista también incluye a varias naciones del Sudeste Asiático, como Birmania (Myanmar), Camboya, Laos.

En noviembre de 2025, el Gobierno de Trump ya había ordenado a los consulados estadounidenses aplicar una directriz que instruye negar visados a solicitantes considerados propensos a depender de ayudas públicas.

