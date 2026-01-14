Macron advierte a EE. UU. por Groenlandia y alerta de consecuencias en cadena

Macron rechaza el “nuevo colonialismo” de EE. UU. y respalda a Dinamarca ante el caso Groenlandia

Emmanuel Macron expresó su preocupación por las maniobras geopolíticas en Groenlandia y advirtió a Estados Unidos sobre posibles efectos en cadena para Europa.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, alertó este miércoles 14 de enero de 2026 que una eventual violación por parte de Estados Unidos de la soberanía de Groenlandia, territorio autónomo dependiente de Dinamarca, tendría “consecuencias en cadena sin precedentes”.

El mandatario francés señaló, además, que Francia mantiene un seguimiento estrecho de la situación y actuará en total solidaridad con Dinamarca y en defensa de su soberanía, según informó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, tras el Consejo de Ministros.

“Si se violara la soberanía de un país europeo y aliado, las consecuencias en cadena serían sin precedentes. Francia sigue la situación con la máxima atención y actuará en plena solidaridad con Dinamarca y su soberanía”, afirmó el mandatario, de acuerdo con la vocera oficial.

Reunión clave en Washington por el futuro de Groenlandia

Las declaraciones de Macron se produjeron horas antes de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuviera este miércoles 14 de enero una reunión en Washington con los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt.

El encuentro busca abordar las intenciones de Washington respecto a la isla ártica, en medio de versiones sobre una posible anexión, así como explorar alternativas conjuntas ante el creciente interés estratégico de EE. UU. en el territorio.

Macron rechaza el “nuevo colonialismo” estadounidense

En este contexto, Macron rechazó de forma explícita lo que calificó como un “nuevo colonialismo y nuevo imperialismo” por parte de Estados Unidos. El presidente francés cuestionó que desde Washington se haya planteado incluso el uso de la fuerza para hacerse con Groenlandia.

Para el mandatario, este tipo de posturas contradicen los principios de cooperación y respeto entre aliados occidentales, especialmente dentro del marco de la OTAN.

Francia abrirá un consulado en Groenlandia

Como una “señal política”, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció este miércoles 14 de enero que Francia abrirá un consulado en Groenlandia el próximo 6 de febrero.

Barrot aseguró que el territorio danés enfrenta un “chantaje” del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha insistido en su interés por controlar la isla. En declaraciones a la emisora RTL, el canciller instó a Estados Unidos a cesar esa presión.

“Si el objetivo es apoderarse de Groenlandia por cualquier medio distinto a su compra, resulta sumamente incongruente. Que un miembro de la OTAN ataque a otro no tendría sentido y sería contrario a los intereses de Estados Unidos”, advirtió.

Groenlandia reafirma su alianza con Dinamarca y Europa

Barrot subrayó además que Groenlandia no desea ser propiedad ni estar gobernada o integrada por Estados Unidos. Según afirmó, la isla ha escogido mantenerse vinculada a Dinamarca, la OTAN y la Unión Europea.

Aunque actualmente solo seis ciudadanos franceses residen en Groenlandia, Francia prevé que su consulado tenga competencias reforzadas para apoyar las misiones científicas que se desarrollan anualmente en la isla, así como a empresas francesas interesadas en instalarse en la región.

No obstante, la iniciativa tiene un marcado valor simbólico y diplomático, en respuesta directa a las ambiciones expresadas por Donald Trump sobre el territorio ártico.

