Congestión vehicular en Samborondón por accidentes de tránsito, este 13 de enero

Lluvias de este 13 de enero provocaron siniestros y fuerte congestión en vías que conectan Guayaquil, Samborondón y Durán

Caos vehicular en Samborondón este 13 de enero debido a siniestros bajo la lluvia.

Guayaquil y varios de sus cantones vecinos soportaron lluvias durante la mañana de este martes 13 de enero, lo que provocó siniestros de tránsito en Samborondón y severas complicaciones en la movilidad hacia Guayaquil y Durán.

En la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el norte de Guayaquil, y en la avenida Samborondón, a la altura de La Puntilla, se registraron extensas filas de vehículos que avanzaban a baja velocidad. La congestión estuvo asociada a incidentes de tránsito ocurridos mientras persistía la precipitación.

La Autoridad de Tránsito y Vigilancia (ATV) informó que dos siniestros viales registrados en la av. Pedro Menéndez Gilbert generaron afectaciones directas en la circulación en la av. Samborondón.

Siniestros generan congestión en vías clave

Desde el complejo de puentes de la Unidad Nacional, las hileras de automotores se extendieron hacia la avenida principal. A través de un comunicado, la Coordinación Zonal 5 y 8 del ECU 911 señaló: “Congestión vehicular sobre la vía a Samborondón con sentido al Puente de la Unidad Nacional, debido a un siniestro de tránsito”.

Otro incidente se reportó en el tramo La Aurora–La Puntilla, a la altura del kilómetro 5 de la avenida Samborondón, lo que complicó aún más la movilidad hacia el segundo puente que conecta Samborondón con el sector de Sauces, en el norte de Guayaquil.

En ambos casos, el paso vehicular quedó parcialmente bloqueado por los automotores involucrados, obligando a reducir carriles y generando retrasos significativos.

Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acudió a los puntos afectados para atender las emergencias y restablecer la circulación.

Recomendaciones a conductores ante lluvias

La situación se replicó en Durán, donde en la avenida Nicolás Lapentti se reportaron largas filas de vehículos con dirección al complejo de puentes de la Unidad Nacional. En uno de los tramos, un automotor averiado agravó la congestión.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a los conductores manejar con precaución, reducir la velocidad durante lluvias y planificar sus rutas con anticipación para evitar mayores demoras.

