Inamhi alerta lluvias: ¿hasta cuándo durarán las tormentas en Ecuador?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) activó la advertencia meteorológica número 3, alertando sobre la presencia de lluvias y tormentas eléctricas de intensidad variable en gran parte del territorio nacional. La medida rige desde la tarde del domingo 11 de enero hasta las 19:00 del miércoles 14 de enero.

Según el reporte técnico, se esperan acumulaciones de agua de entre 10 y 41 mm/día en el Litoral, de 8 a 27 mm/día en la región Interandina y los niveles más altos en la Amazonía, con registros de hasta 54 mm/día. Los expertos prevén que los episodios de mayor severidad se concentren durante los días 12 y 13 de enero.

Las áreas con mayor riesgo de afectación son:

Región Costa: Se esperan los eventos más significativos en el sector interior y sur de la región, con precipitaciones puntuales.

Región Interandina: Existe una alta probabilidad de lluvias en diversas localidades del noreste y sureste.

Región Amazonía: Se registrarán eventos climáticos principalmente en las zonas cercanas a las estribaciones de la cordillera.

Factores atmosféricos que inciden en el temporal

Este escenario meteorológico responde al desprendimiento de humedad desde la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). A esto se suma una marcada inestabilidad atmosférica proveniente de la cuenca amazónica, junto con procesos de convergencia y divergencia de vientos en distintos niveles de la atmósfera, lo que potencia la formación de nubes de tormenta.

#AdvertenciaMeteorológicaEc #3 | Del domingo 11 (17:00) al miércoles 14 (19:00) se prevén lluvias de intensidad variable, con mayor incidencia en el interior del Litoral y el norte de la Amazonía. Mayor probabilidad de afectación entre el 12 y 13 de enero.

Tome precauciones.

