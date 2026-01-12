Inamhi alerta lluvias: ¿hasta cuándo durarán las tormentas en Ecuador?
Ecuador bajo advertencia meteorológica: Inamhi reporta lluvias y tormentas en las tres regiones hasta el 14 de enero
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) activó la advertencia meteorológica número 3, alertando sobre la presencia de lluvias y tormentas eléctricas de intensidad variable en gran parte del territorio nacional. La medida rige desde la tarde del domingo 11 de enero hasta las 19:00 del miércoles 14 de enero.
Según el reporte técnico, se esperan acumulaciones de agua de entre 10 y 41 mm/día en el Litoral, de 8 a 27 mm/día en la región Interandina y los niveles más altos en la Amazonía, con registros de hasta 54 mm/día. Los expertos prevén que los episodios de mayor severidad se concentren durante los días 12 y 13 de enero.
Las áreas con mayor riesgo de afectación son:
- Región Costa: Se esperan los eventos más significativos en el sector interior y sur de la región, con precipitaciones puntuales.
- Región Interandina: Existe una alta probabilidad de lluvias en diversas localidades del noreste y sureste.
- Región Amazonía: Se registrarán eventos climáticos principalmente en las zonas cercanas a las estribaciones de la cordillera.
Factores atmosféricos que inciden en el temporal
Este escenario meteorológico responde al desprendimiento de humedad desde la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). A esto se suma una marcada inestabilidad atmosférica proveniente de la cuenca amazónica, junto con procesos de convergencia y divergencia de vientos en distintos niveles de la atmósfera, lo que potencia la formación de nubes de tormenta.
#AdvertenciaMeteorológicaEc #3 | Del domingo 11 (17:00) al miércoles 14 (19:00) se prevén lluvias de intensidad variable, con mayor incidencia en el interior del Litoral y el norte de la Amazonía. Mayor probabilidad de afectación entre el 12 y 13 de enero.— INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) January 11, 2026
Tome precauciones. pic.twitter.com/Ja2Qg1vP2M
