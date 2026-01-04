Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Emanuel Macron
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron.EFE//NHAC NGUYEN

Un tribunal parisino dicta sentencia en el caso de ciberacoso a Brigitte Macron

La Fiscalía solicitó condenas de entre tres y doce meses de prisión y multas de hasta 8.000 euros

El Tribunal Correccional de París emitirá su veredicto este lunes 5 de enero en el juicio por ciberacoso contra diez personas, de perfil variopinto, acusadas de difundir o compartir declaraciones maliciosas e infundios sobre el género de Brigitte Macron en redes sociales y sobre la diferencia de edad entre la primera dama y el presidente francés, Emmanuel Macron.

La Fiscalía solicitó condenas de entre tres y doce meses de prisión y multas de hasta 8.000 euros para los acusados, de edades comprendidas entres 41 y 65 años, y con profesiones muy dispares, entre las que destacan desde una vidente hasta un corredor de bolsa pasando por un cargo electo local, un escritor o un galerista.

RELACIONADAS

Aunque no estuvo en el juicio, que se celebró el 27 y 28 de octubre del año pasado, Brigitte Macron, de 72 años, explicó a los investigadores en su denuncia, presentada a finales de agosto de 2024, que el rumor que la presentaba como una mujer transgénero había tenido un "impacto muy fuerte" en su familia y en ella misma.

Tiphaine Auzière, hija menor de Brigitte Macron, denunció ante el tribunal el ciberacoso que su madre ha sufrido y que, según dijo en una sala abarrotada de público, ha causado en su progenitora "una degradación en su estado de salud, así como en su contexto familiar y privado".

"No deseo a nadie en esta vida lo que ella está padeciendo"

"No deseo a nadie en esta vida lo que ella (Brigitte Macron) está padeciendo", dijo la hijastra del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la segunda y última sesión del juicio sobre el ciberacoso a la primera dama de Francia, sobre la que se difundieron bulos de que había nacido hombre.

suiza incendio

Identifican a otras 16 víctimas del incendio en Suiza

Leer más

Auzière, de 41 años, realizó estas declaraciones tras comparecer, a solicitud de uno de los abogados de su madre, para realzar el "prejuicio" psicológico y físico que Brigitte Macron ha sufrido, ya que está "constantemente nerviosa" ante el continuo cuestionamiento de su "identidad", dijo.

El fiscal Hervé Tétier pidió las condenas más importantes contra los "instigadores", los acusados considerados más influyentes en redes sociales: el escritor Aurélien Poirson-Atlan, también conocido como Zoé Sagan en línea, la médium Amandine Roy y el galerista Bertrand Scholler.

Los otros siete fueron presentados por el representante del Ministerio Público como "seguidores", ya que algunos simplemente participaron del ciberacoso compartiendo o dando "me gusta" a algunas publicaciones en redes sociales.

Varios de los acusados compartieron sus publicaciones, incluyendo una portada manipulada de la revista Time que presentaba a Brigitte Macron como "Hombre del Año".

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Un tribunal parisino dicta sentencia en el caso de ciberacoso a Brigitte Macron

  2. Carreras ilegales de motos ponen en riesgo a Tumbaco, vecinos exigen control policial

  3. Felipe Caicedo, amor a la italiana: Así volvió a vestir la camiseta de la Lazio

  4. Cierre definitivo del retorno en Plaza Lagos: nuevo desvío en vía a Samborondón

  5. Alcalde de Cuenca se pronuncia tras hallazgo de bebé recién nacido abandonado

LO MÁS VISTO

  1. Transporte fluvial en río Guayas: Propuesta busca unir a Guayaquil y otras ciudades

  2. Real Madrid vs Real Betis HOY: Hora y canales dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

  3. PSG vs Paris FC HOY: Hora y canales dónde ver EN VIVO el partido de Willian Pacho

  4. El valor de La Alborada: por qué sigue siendo el barrio más buscado del norte

  5. Martín Pallares | Noboa: un mensaje de miedo al juez Serrano

Te recomendamos