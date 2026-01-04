Expreso
La Policía ha confirmado que, hasta el momento, se ha identificado a 24 de los 40 fallecidos.EFE

Identifican a otras 16 víctimas del incendio en Suiza

Ya se eleva a 24 el número de fallecidos filiados de esta tragedia en la que murieron 40 personas

La Policía suiza ha logrado identificar a otras 16 víctimas mortales del incendio ocurrido en Nochevieja en la localidad de Crans-Montana, con lo que ya se eleva a 24 el número de fallecidos filiados de esta tragedia en la que murieron 40 personas.

En un comunicado, la Policía indica además que ha se ha procedido también a la devolución a las familias de las víctimas identificadas, todas ellas fallecidas en el siniestro que se originó en el bar "Le Constellation".

Las tareas de identificación son llevadas a cabo por la Policía Cantonal del Valais y el Instituto de Medicina Legal de Suiza.

Se trata de cuatro mujeres suizas de 18 años, dos jóvenes de 15 y 14 años, y seis hombres suizos de 31, 20, 18, 17 y dos jóvenes de 16 años.

Dos italianos han sido identificados

También han sido identificados dos italianos de 16 años, un joven de 16 años con doble nacionalidad (Italia y Emiratos Árabes Unidos), un rumano de 18 años, un francés de 39 años y un joven turco de 18 años.

La Policía ha confirmado que, hasta el momento, se ha identificado a 24 de los 40 fallecidos.

Según la nota, se está trabajando para identificar a todas las víctimas, tanto fallecidas como heridas. La Policía Cantonal del Valais publicará cualquier nueva información tan pronto como esté disponible.

En el incendio 119 personas resultaron heridas, la mayoría con quemaduras muy graves y extendidas.

Las autoridades han señalado que no brindarán más información sobre los decesos por respeto a la privacidad de las víctimas y sus familias.

