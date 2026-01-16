Alarcón sobre investigación a Henry Gaibor: "Fiscal debe periciar los audios"

Alarcón dice que escuchó los supuestos audios de Henry Gaibor. Evitó precisar si él está o no en Ecuador

Henry Gaibor (d) es indagado en una investigación previa por las presuntas presiones a jueces, cuando laboraba como director provincial de la Judicatura de Pichincha.

El fiscal encargado, Leonardo Alarcón, habló este 16 de enero de 2026 sobre la investigación previa que se realiza en contra de Henry Gaibor, exdirector de la Judicatura provincial de Pichincha, por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias. Esta indagación comenzó por al difusión de supuestos audios en los que el exfuncionario de confianza de Mario Godoy habría presionado al juez anticorrupción, Carlos Serrano, para que favorezca al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan en el caso Euro 2024.

Alarcón dijo que el expediente se encuentra en investigación previa, está en reserva y descartó conocerlo porque lo lleva un fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Sin embargo, durante una entrevista en radio Democracia, aseguró que se practicarán algunas diligencias sobre las grabaciones.

"Existen unos audios que yo he escuchado en redes sociales. Hay que periciar, realizar un cotejo de voces y si hay videos, hay que periciar los videos. Si es que hay pruebas de que Gaibor ha recibido órdenes, eso también debe existir", manifestó. Además, explicó que una vez que se efectúen esos análisis, se establecerá si existen los elementos de convicción para iniciar una instrucción fiscal.

¿Dónde está Gaibor?

El encargado del Ministerio Público evitó mencionar si conoce el paradero del exfuncionario, quien renunció a su cargo el pasado 22 de diciembre ante el Consejo de la Judicatura. "No puedo decir si Gaibor está en su casa, en otro país o en Esmeraldas porque eso está investigando el fiscal. Ellos deberán realizar allanamientos o lo que corresponda en derecho", indicó.

Al ser cuestionado sobre la falta de celeridad ante la denuncia que desató un escándalo judicial, explicó que, al tratarse de un aparente caso de tráfico de influencias, no puede asumir la investigación porque Gaibor no tiene fuero de Corte. Allí precisó que si durante esa indagación determina que el presidente del Consejo debería ser investigado, "allí sí asumo el expediente e investigaré a Godoy", señaló.

El representante de la Fiscalía aseguró que si en la investigación previa se hallan elementos de convicción, el fiscal del caso podría solicitar acciones en contra de Gaibor, como una orden de prisión preventiva o medidas alternativas.

Godoy enfrenta trámite de juicio político

Aparte del proceso legal, el caso de presuntas presiones a jueces también se procesa en la Asamblea Nacional, en donde Godoy fue notificado sobre el inicio del trámite de juicio político en su contra. En la Judicatura, en cambio, el pleno del organismo inició un sumario administrativo contra Gaibor, cuya sanción podría impedirle de ejercer un cargo público en la Función Judicial.

La denuncia ha movilizado a gremios y profesionales judiciales, como los Colegios de Abogados de Pichincha y Guayas, quienes han pedido públicamente que Godoy renuncie al cargo y que el fiscal Alarcón actúe de oficio.

