Pugna entre Mónica Palacios y Mishel Mancheno salta del Pleno a lo judicial

Después de la querella presentada por la primera vicepresidenta de la Asamblea, Palacios respondió con pedido a Fiscalía

La primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno (ADN), y la asambleísta correísta Mónica Palacios mantienen una pugna abierta que salió del Pleno y se trasladó a la justicia. La primera presentó una querella en contra de la segunda y, ahora, Palacios recurrió a la Fiscalía con una noticia criminis.

Este 26 de enero de 2026, Palacios llegó a la Fiscalía para solicitar que se investigue un presunto tráfico de influencias. Señaló a Mancheno y a su esposo, Álvaro Guivernau. Sobre ambos indicó que mantienen una relación con Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

“No se han hecho investigaciones importantes. El marido de la señora Mishel Mancheno es el presidente de Noboa Trading, empresa que tiene una investigación en Fiscalía por el presunto delito de tráfico de drogas”, aseguró.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana también se refirió al caso Altares, ocurrido en Riobamba, “en donde el primo hermano de la señora Mancheno está involucrado en este caso”, afirmó.

Palacios sumó otro elemento en su noticia criminis. Tiene que ver con que, supuestamente, el mejor amigo de Mancheno es el director del Consejo de la Judicatura en Chimborazo. “Estas son las cosas que se pide a la Fiscalía que se investigue”, señaló.

La querella de Mancheno contra Mónica Palacios

El pasado 20 de enero de 2026, la primera vicepresidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, anunció la presentación de un recurso legal en contra de Mónica Palacios. “El país merece responsabilidad y seriedad, y eso exige pruebas, no ruido”, señaló ese día la legisladora de ADN.

“He presentado ante la Corte Nacional de Justicia una querella por calumnias contra Mónica Palacios. Quien acusa debe probar lo que dice. Solo las pruebas verdaderas liberan de responsabilidad penal, no las fotos ni el espectáculo”, manifestó.

La oficialista Mishel Mancheno presentó una querella contra Mónica Palacios. ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

La querella fue presentada por el delito de calumnia. El 12 de enero de 2026, en Riobamba, Palacios, en una rueda de prensa, presentó una fotografía en la que Mishel Mancheno y su esposo, Álvaro Ignacio Guivernau, aparecen en el matrimonio de Mario Godoy y Dolores Veintimilla, con el objetivo de intentar probar sus conexiones.

