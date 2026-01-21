Mishel Mancheno presenta querella en contra de otra legisladora, Mónica Palacios

El martes 20 de enero del 2026, Mishel Mancheno, asambleísta por el oficialista ADN, hizo público a través de sus redes sociales que presentó una querella por calumnias en contra de la también legisladora, Mónica Palacios, de la Revolución Ciudadana. Así responde a las denuncias de esta última en torno a sus supuestas conexiones con Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

Mancheno publicó el oficio con el acta de ingreso a la Corte Nacional de Justicia, del proceso penal, por calumnias, con fecha lunes 19 de enero, a las 15:30.

Según Mishel Mancheno, "el país merece responsabilidad y seriedad, y eso exige pruebas no ruido. Por eso he presentado ante la Corte Nacional de Justicia una querella por calumnia en contra de Mónica Palacios. Quien acusa debe probar lo que dice. Solo las pruebas verdaderas liberan de responsabilidad penal, no las fotos ni el espectáculo".

¿Por qué la querella por calumnias? El lunes 12 de enero, en Riobamba, Mónica Palacios, en rueda de prensa presentó la fotografía en la que Mishel Mancheno y su esposo Álvaro Ignacio Guivernau aparecen en el matrimonio de Mario Godoy y Dolores Veintimilla, para intentar probar sus conexiones. "Guivernau es el presidente de Noboa Trading, desde el 12 de diciembre del 2024, que es investigada por la Fiscalía General del Estado", dijo.

Lo que dijo Palacios

Según Mónica Palacios, el lunes 12, en Riobamba, hubo manifestantes que protestaron al saber que allá daría una rueda de prensa. La legisladora correísta afirmó, con fotografías, que ellos son funcionarios públicos, presuntamente. Además, le pidió a Mancheno responder si "su gran amistad con Mario Godoy ha interferido en la investigación de la compañía Noboa Trading es presidente. Si eso influye que no avance casos Altares de Chimborazo, donde su primo estaría involucrado".

Además, a Mishel Mancheno le preguntó cómo Galamedios tuvo 2.6 millones de dólares para que se compren dos medios de comunicación. Señaló que su suegro Víctor Guivernau es el gerente de Galamedios.

Según la Constitución, los asambleístas no serán civil ni penalmente responsables por los votos y las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones. Aunque esa inmunidad no constituye un cheque en blanco.

