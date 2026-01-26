Gobierno anuncia cambios en la lucha contra el crimen: ¿cuáles son las acciones?

Las autoridades presentaron una hoja de ruta que reúne nuevas acciones, inversiones y herramientas.

Las autoridades del Gobierno presentaron una hoja de ruta que reúne nuevas acciones, inversiones y herramientas destinadas a reforzar la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia organizada y sus economías ilícitas. El plan se estructura sobre operaciones de control, modernización tecnológica, fortalecimiento de fronteras, inteligencia, infraestructura penitenciaria y persecución del lavado de activos.

Según el Ejecutivo, desde el inicio de la estrategia se han registrado capturas de objetivos considerados de alta peligrosidad y la desarticulación de estructuras delictivas que operaban en distintas zonas del país. La hoja de ruta busca consolidar y ampliar estas intervenciones mediante acciones coordinadas entre instituciones de seguridad, defensa e inteligencia.

Defensa anuncia inversión de $180 millones para 11 proyectos estratégicos

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, informó que este año se ejecutará una inversión histórica de $180 millones destinada a 11 proyectos estratégicos orientados a fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

Entre las adquisiciones previstas se incluyen:

Siete helicópteros bimotor

Un buque logístico multipropósito

Un sistema radar 3D

Escáneres y drones para operaciones de control fronterizo

Loffredo explicó que la modernización de los sistemas tácticos de inteligencia permitirá identificar riesgos anticipadamente, prevenir ataques y proteger infraestructura estratégica. También señaló que se reforzará la movilidad en aire, mar y tierra, y que continuarán —con mayor rigor— los operativos contra la minería ilegal y sus redes de financiamiento.

Interior incorpora sistemas tecnológicos para investigación criminal y control migratorio

El ministro del Interior, John Reimberg, destacó que el plan incluye la implementación de tecnología de última generación para investigación criminal. Entre los sistemas incorporados figuran IBIS (balística) y AFIS (identificación biométrica), herramientas que permiten vincular armas, municiones e identidades con precisión científica.

Reimberg también anunció mejoras en los controles migratorios, que ahora contarán con información anticipada de cada pasajero antes de su ingreso al país. Según el Ministerio, estos avances buscan fortalecer la seguridad fronteriza y afectar de forma directa la estructura financiera de los grupos delictivos.

Además, la UNASE, unidad encargada de investigar extorsiones y secuestros, fue convertida en un organismo autónomo con mayor presupuesto y capacidad operativa para ofrecer respuestas más rápidas y cercanas a la ciudadanía.

El Gobierno sostuvo que el sistema penitenciario avanza en "un proceso de transformación que incluye la operación de la Cárcel del Encuentro" y la construcción de un nuevo centro con capacidad para 15.000 personas privadas de libertad, previsto para entre 15 y 18 meses.

La estrategia se complementa con una inversión inicial de $50 millones para el ECU 911, destinados a mejorar tecnología, capacidad de respuesta y monitoreo frente a emergencias y delitos.

UAFE habla sobre acciones contra el lavado de activos

El director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, afirmó que el combate al crimen organizado requiere afectar su financiamiento. Para ello, Neira aseguró que la entidad trabaja en el seguimiento de flujos de dinero ilegal y en la detección de redes utilizadas para mover capitales vinculados con actividades ilícitas.

Neira indicó que, con apoyo internacional, se han identificado casos de financiamiento irregular relacionados con actores políticos y administraciones públicas descentralizadas. La UAFE sostiene que estos esfuerzos buscan retirar de circulación recursos provenientes del crimen y debilitar a las organizaciones que los generan.

