Subsecretario de EE.UU. llega "para tratar grandes operaciones que se vienen"

Tres ministros se reunieron con el subsecretario de Defensa de EE.UU., Joseph Humire, como parte del convenio de seguridad

La canciller, Gabriela Sommerfeld, dio detalles de la reunión con Joseph Humire, subsecretario de Defensa de Estados Unidos (i).

El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Joseph Humire, se reunió este 25 de enero de 2026 con los ministros del Interior, John Reimberg; de Defensa, Gian Carlo Loffredo; de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, como parte de la cooperación en materia de seguridad que mantienen ambos países, indicaron los secretarios del Gobierno de Daniel Noboa.

Sommerfeld presentó a Humire como el subsecretario del Departamento de Guerra estadounidense y dijo que visita el país "para estrechar colaboración" que tiene el régimen con el gobierno de Donald Trump.

En breves declaraciones, los funcionarios aseguraron que la reunión fue un encuentro importante que permitirá fortalecer las relaciones bilaterales, así como las capacidades estratégicas y operativas del Estado contra el narcotráfico, grupos criminales terroristas, la minería ilegal y la seguridad en la frontera norte.

Según Reimberg, en la reunión "se trataron grandes operaciones que se vienen en conjunto para atacar a estos grupos delictivos. Estados Unidos es un aliado que busca que trabajemos con mucha más fuerza para que este año tengamos un ataque decidido contra esos grupos y su economía criminal", manifestó.

Apoyo para seguridad en frontera norte

Lofredo, por su parte, señaló que conversaron sobre nuevas operaciones y "cómo vamos a movernos en adelante en la cooperación contra el crimen transnacional".

Finalmente, Delgado explicó que la cooperación permitirá "orientar los esfuerzos de las Fuerzas Armadas para combatir a las amenazas que atentan contra el Estado, mejorar la seguridad en la frontera norte, definir los puntos de centros de acopio, rutas del narcotráfico; e identificar las ubicaciones y campamentos de la minería ilegal. Facilitará la planificación y ejecución de nuestras operaciones militares para mejorar la seguridad del país", indicó.

Las autoridades no precisaron el tiempo que Humire permanecerá en el país. El encuentro entre representantes de ambos gobiernos ocurre en momentos en los que los presidentes de Ecuador y Colombia, Gustavo Petro, mantienen un enfrentamiento por cuestionamientos mutuos en torno a las operaciones contra criminales que mantienen en la frontera común y que no ha logrado reducir el narcotráfico.

