Alerta de bomba en Durán: Esto encontró la Policía en El Recreo

Novedad se registró este 25 de enero en la avenida Laurice Antón de Salem, diagonal a una cadena de supermercados

Personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) revisó esta camioneta por la alerta de bomba.

Una camioneta con un desperfecto mecánico provocó alarma, preocupación y la movilización de personal policial, miembros de la Agencia de Tránsito de Durán (ATD) y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), ante una presunta alerta de bomba.

El hecho se registró este domingo 25 de enero en la avenida Laurice Antón de Salem, diagonal a una cadena de supermercados, en la cuarta etapa de El Recreo, en el cantón Durán.

La vía fue acordonada con cinta amarilla para resguardar la escena mientras se realizaban las verificaciones correspondientes.

En este sector se registró la amenaza de explosivo

¿Había realmente una bomba en Durán?

Según versiones cercanas al propietario del vehículo, el incidente se originó durante la madrugada, cuando la camioneta blanca presentó una falla mecánica y no se pudo encender, por lo que quedó estacionada en el lugar.

“La camioneta pertenece al compañero de trabajo de un morador. Se dirigían a Posorja, donde tienen un negocio de camarones, pero al dañarse el vehículo optaron por irse en otro auto y dejarla allí”, explicó un vecino.

No obstante, lo que despertó la alerta entre los moradores y las autoridades fue la presencia de un sistema de gas instalado sobre el capó del vehículo, lo que generó sospechas iniciales.

“Como Policía debemos verificar cualquier situación. No basta únicamente con el testimonio de los moradores”, señaló un uniformado.

Ante la alerta, también acudió al sitio personal de la unidad antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), que realizó las inspecciones necesarias para descartar cualquier riesgo.

Durán es uno de los cantones más golpeados por la violencia, por lo que hechos de este tipo suelen generar temor y preocupación entre la ciudadanía, aunque en esta ocasión todo se trató de una falsa alarma.

