Reimberg anuncia "megacárcel" en Ecuador para 15.000 presos: esto es lo que se sabe

El nuevo centro de detención busca atender el crecimiento de la población carcelaria en Ecuador

Ecuador iniciará la construcción de una megacárcel con capacidad para 15.000 personas privadas de la libertad, según confirmó el ministro del Interior, Jhon Reimberg. La obra forma parte de un plan para reforzar la seguridad en los centros penitenciarios del país.

El funcionario precisó que los trabajos comenzarán entre finales de marzo e inicios de abril, como respuesta al crecimiento sostenido de la población carcelaria. “La decisión responde al crecimiento de la población carcelaria y a la necesidad urgente de contar con centros que garanticen mayor seguridad”, indicó.

El proyecto busca también modernizar la infraestructura y ofrecer condiciones adecuadas de detención, evitando hacinamiento y riesgos de seguridad. Se prevé que este centro se convierta en un referente de control y custodia en el sistema penitenciario ecuatoriano.

Nuevo centro penitenciario en Ecuador y seguridad carcelaria

Reimberg se refirió además al informe de la Defensoría del Pueblo sobre la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena, donde se encuentran recluidos el exvicepresidente Jorge Glas y cabecillas de grupos delictivos.

“Hay un problema: a los correístas no les gustó el informe”, señaló el ministro, cuestionando la reacción del movimiento político Revolución Ciudadana ante el documento oficial.

El informe de la Defensoría destaca que la cárcel está totalmente terminada y cumple con todos los requerimientos legales. “Ellos pretendían encontrar una cárcel que no estaba terminada o que quizás estuviera atentando contra las personas recluidas en ese lugar. Encontraron totalmente lo contrario”, agregó Reimberg.

Reacciones políticas y seguridad en cárceles de Ecuador

El ministro concluyó que la preocupación de algunos sectores se debe a que podrían ser trasladados a esta cárcel en el futuro. “Les preocupa porque probablemente algunos de ellos termine en esa cárcel”, enfatizó Reimberg.

En paralelo, se informó sobre la remodelación de la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil. El objetivo es adaptarla como centro de detención exclusivo para mujeres, mejorando así la infraestructura existente.

Los trabajos en La Roca podrían iniciar en un plazo máximo de dos semanas, una vez que concluya el proceso de adjudicación del contrato. Se estima que las obras estarían concluidas entre tres y cuatro semanas después de su inicio.

