Terror en el Suburbio: Balacera y decomiso de una tonelada de cocaína

Golpe de $40 millones al narco: Balacera en el Suburbio termina con una tonelada de droga decomisada y tres detenidos

John Reimberg aseguró que la cooperación internacional contra el crimen organizado no se detendrá, aunque las operaciones se mantendrán fuera del territorio nacional.

Un patrullaje preventivo de la Policía Nacional durante la madrugada de este viernes 23 de enero derivó en un violento enfrentamiento armado en el sector del Batallón del Suburbio, al suroeste de Guayaquil. La intervención, que inició con la persecución de una furgoneta blanca sospechosa, terminó con la incautación de 1,1 toneladas de droga y una lluvia de balas proveniente del estero.

Tras acorralar el vehículo en una calle sin salida junto al brazo de mar, los uniformados lograron neutralizar a tres sujetos que intentaban escapar. Sin embargo, la operación dio un giro dramático cuando refuerzos delictivos irrumpieron en la escena.

Fuego cruzado desde el estero

Mientras los agentes custodiaban a los sospechosos, dos lanchas rápidas aparecieron desde el estero. Los ocupantes abrieron fuego indiscriminado contra el personal policial e incluso contra los propios detenidos, en un aparente intento de "silenciarlos" o recuperar el cargamento.

El cruce de balas obligó a solicitar el apoyo inmediato de unidades tácticas, mientras las embarcaciones huían aprovechando la oscuridad de los canales. Tras controlar la zona, la inspección del automotor reveló el verdadero tesoro de las mafias.

Millonario golpe a la economía criminal

En el interior de la furgoneta se hallaron 22 sacos de yute que contenían el alcaloide, además de un arsenal que incluía un fusil de alto alcance, 29 cartuchos y equipos electrónicos. Según declaraciones del mando policial, este operativo representa una pérdida de más de $40 millones para las organizaciones narcodelictivas.

"Atacamos directamente el músculo financiero de estas bandas", señalaron las autoridades, destacando que el cargamento ya estaba listo para ser distribuido bajo la modalidad de "contaminación" de buques.

Ruta del tráfico y allanamientos en curso

Las investigaciones preliminares sugieren que la droga iba a ser trasladada a un buque mercante que zarpaba desde un puerto local en la madrugada, con el objetivo de interceptar la nave durante su salida por el Golfo de Guayaquil.

Este mediodía, el Ministerio del Interior y la cúpula policial lideraron una serie de allanamientos en viviendas aledañas al estero, identificadas como centros de acopio. Las autoridades ratificaron que las intervenciones continuarán para desarticular a los grupos que buscan contaminar los contenedores de exportación desde la zona portuaria.

