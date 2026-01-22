Capturan a presunto asesino de ecuatoriana encontrada en un colchón en Lima

Policía localiza en Guayaquil a implicado en el asesinato de la ecuatoriana encontrada en un colchón en Lima

El comandante de la Policía, Pablo Dávila, confirmó la captura de un ciudadano ecuatoriano —cuya identidad permanece en reserva por fines investigativos— señalado como el posible causante o autor directo de la muerte de Jennifer Lisbeth, la mujer hallada dentro de un colchón en Lima, Perú. La operación, ejecutada en el noroeste de Guayaquil, fue el resultado de un intercambio de información con la Policía de Perú, permitiendo localizar al principal sospechoso de la muerte violenta que ha conmocionado a ambos países.

Antecedentes del viaje a Perú

La tragedia de Jennifer comenzó el 11 de enero, cuando partió desde Guayas hacia Tumbes, y de allí voló a Lima seducida por una oferta laboral. Según su conviviente, la mujer buscaba mejores días para sus cuatro hijos. "Se iba por un futuro para sus niños; prometió regresar", relató entre lágrimas su hermana a medios peruanos. Sin embargo, los registros migratorios revelaron un detalle sombrío: el boleto aéreo no tenía retorno.

Investigaciones en territorio peruano

Mientras en Ecuador cae un sospechoso, en Lima la justicia ya dictó nueve meses de prisión preventiva contra el mototaxista Darwin Cruz Vásquez. El hombre confesó haber trasladado el colchón por un pago de 30 soles, contratado por tres extranjeros. Aunque alegó desconocer que llevaba un cadáver, su intento de borrar la placa del vehículo fue la pista que permitió a la PNP localizarlo en el distrito de Los Olivos.

Identificación de la víctima y hallazgo

El hallazgo ocurrió el 15 de enero en el distrito de San Martín de Porres. El cuerpo de Jennifer estaba oculto entre resortes y tela en un botadero. Fue un tatuaje en su brazo —una corona con el nombre "Ariel"— lo que permitió a las autoridades contactar a su pareja en Ecuador. Ahora, sus allegados claman por ayuda para repatriar el cuerpo y que reciba sepultura en la tierra que la vio nacer.

