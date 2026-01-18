Extorsión en Tumbaco: capturan a dos hombres y dos mujeres en operativo policial

La Policía Nacional capturó a cuatro ciudadanos —dos hombres y dos mujeres— por su presunta vinculación al delito de extorsión bajo la modalidad de “vacunas”, en un operativo realizado en el distrito de Tumbaco. La acción policial se llevó a cabo tras recibir una alerta ciudadana sobre amenazas y exigencias de dinero a un comerciante local.

Operativo policial en flagrancia

El coronel Germán León, subcomandante de la Zona 9 de la Policía Nacional, informó que los sospechosos se encontraban dentro de un establecimiento comercial, exigiendo al propietario $5,000 mensuales a cambio de supuesta seguridad. Según las investigaciones preliminares, los implicados utilizaban llamadas y mensajes intimidantes para obligar a la víctima a pagar, una práctica común en la modalidad de “vacunas extorsivas”.

“La denuncia oportuna de la ciudadanía permitió activar los protocolos de respuesta inmediata y ejecutar un operativo que resultó en la aprehensión de los sospechosos”, explicó el coronel León.

Detenidos de alto valor

Entre los capturados se encuentran dos hombres conocidos por los alias Kevin y Klever, quienes ya eran requeridos por la justicia y considerados de alto valor. Ambos presentan antecedentes por asesinato y posesión ilícita, vinculados previamente a delitos de extorsión. Las dos mujeres detenidas habrían cumplido roles de apoyo dentro de la estructura delictiva.

Evidencias incautadas

Durante el operativo, la Policía Nacional incautó cinco teléfonos móviles, un vehículo retenido con fines investigativos y varios documentos relacionados con la extorsión. Los dispositivos serán analizados para determinar la red de contactos de los sospechosos y posibles víctimas adicionales en Quito.

Extorsión “vacunas”: un delito que preocupa

La modalidad de “vacunas” consiste en exigir pagos periódicos a comerciantes o empresarios bajo amenaza, afectando su seguridad y estabilidad económica. Las autoridades señalaron que estos delitos suelen estar asociados a estructuras criminales organizadas.

“Este tipo de delitos se apoya en el miedo. Los delincuentes buscan someter a las víctimas mediante amenazas constantes, llamadas y presencia física en los negocios”, detalló el coronel León.

La Policía reiteró la importancia de denunciar cualquier intento de extorsión y aseguró confidencialidad para las víctimas. Las denuncias permiten activar operativos preventivos y desarticular redes delictivas.

Comerciantes y vecinos recibieron la noticia de la captura con alivio, aunque advierten que la extorsión sigue siendo una amenaza. Las autoridades locales planean reforzar la presencia policial y promover campañas de prevención para informar sobre cómo actuar ante la modalidad de “vacunas”.

Los cuatro detenidos permanecen bajo custodia mientras la Fiscalía prepara la audiencia de formulación de cargos. La Policía Nacional continuará con las investigaciones para determinar si los sospechosos están vinculados a otros casos de extorsión en Quito y alrededores.

