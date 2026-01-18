Expreso
poliducto ilegal en Quito
Operativo del Ejército en Guamaní descubre túnel ilegal conectado al poliducto de QuitoCortesía

Descubren túnel para robo de combustible en poliducto de Quito

Túnel clandestino para robo de combustible descubierto en el sur de Quito

Una alerta por la disminución de presión en el sistema de transporte de combustibles permitió descubrir un túnel clandestino conectado a un poliducto en el sur de Quito. 

Alerta de baja de presión en poliducto moviliza al Ejército

El hallazgo se produjo en el sector de Guamaní, provincia de Pichincha, durante una operación de seguridad hidrocarburífera ejecutada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

La intervención militar se inició luego de que Petroecuador reportara una anomalía en el poliducto. Con esa información, las Fuerzas Armadas desplegaron un operativo en el cantón Quito.

Durante el desarrollo de la acción, una ciudadana proporcionó datos clave que condujeron a los uniformados hasta un inmueble sospechoso.

Al ingresar y verificar el predio, el personal militar confirmó la existencia de un túnel clandestino que conectaba directamente con la infraestructura estatal para la extracción ilegal de combustible. 

En el lugar se encontró a una persona fallecida, cuya muerte, según la verificación inicial, se habría producido por inhalación de gases mientras se realizaba el robo de combustible.

Una persona fallecida por inhalación de gases durante extracción ilegal

Durante el registro del inmueble se incautaron varios elementos utilizados para esta actividad ilícita. Entre los indicios constan tres mangueras de alta presión de una pulgada, con distintas extensiones que en conjunto suman cerca de 100 metros; dos bushing; tres acoples de alta presión; cuatro válvulas de bola de cierre rápido; además de diversos accesorios para la conexión al poliducto y herramientas empleadas para la excavación del túnel.

Tras el hallazgo, los militares coordinaron acciones con la Policía Nacional para el levantamiento de indicios y con personal de Petroecuador para ejecutar trabajos de remediación en la zona afectada. El Ejército Ecuatoriano reiteró su compromiso de proteger los recursos estratégicos del Estado y combatir las actividades ilícitas que afectan a la economía nacional.

