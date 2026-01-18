Asalto a conductor de taxi en Quito: dos extranjeros capturados

Los sospechosos asaltaron, hirieron y vaciaron cuentas a un chofer de InDrive en la Mitad del Mundo

Referencia. El asalto ocurrió durante una carrera solicitada por la plataforma InDrive desde Calderón.

Dos ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron detenidos por la Policía Nacional por su presunta participación en el violento asalto a un conductor de la plataforma de transporte InDrive, ocurrido en horas de la madrugada en el norte de Quito, específicamente en el sector de la Mitad del Mundo. Un tercer implicado, de nacionalidad ecuatoriana, logró huir y es buscado por las autoridades.

Conductor de InDrive fue herido y abandonado por los delincuentes



Según informó el coronel Germán León, subcomandante de la Zona 9 de la Policía Nacional, el hecho se produjo cuando el conductor de un vehículo Chery Tiggo, que operaba como taxi mediante la aplicación InDrive, aceptó una carrera solicitada por tres individuos. El viaje se inició en el sector de Calderón con destino a la Mitad del Mundo.

Durante el trayecto, los sujetos sometieron al conductor, le robaron sus tarjetas bancarias, lo hirieron y posteriormente realizaron retiros de fuertes sumas de dinero de sus cuentas. Tras cometer el delito, abandonaron a la víctima, quien fue auxiliada y trasladada a un hospital de Calderón, donde recibió atención médica.

Uno de los detenidos registra antecedentes por robo



El conductor presentó la denuncia formal, lo que permitió iniciar labores investigativas. Mediante el rastreo de teléfonos celulares, la Policía logró ubicar un inmueble donde fueron aprehendidos dos de los sospechosos, identificados como Rafael y Jasmany, ambos mayores de edad y de nacionalidad venezolana. De acuerdo con la autoridad policial, uno de los detenidos registra antecedentes por robo y tenencia.

Como evidencias, los agentes incautaron el vehículo utilizado, tarjetas de crédito, teléfonos celulares y un arma de fuego.

Los detenidos serán puestos a órdenes de la justicia, mientras continúan las investigaciones para localizar al tercer implicado, de nacionalidad ecuatoriana, y determinar si existe una banda delictiva con más personas involucradas.

La Policía Nacional reiteró el llamado a los conductores de plataformas digitales a denunciar de inmediato cualquier hecho delictivo y a tomar medidas de prevención al aceptar carreras, especialmente en horarios nocturnos.

