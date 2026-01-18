Después de varios tropiezos, en Quito se reinstaló la audiencia del caso Nene

La mañana del 18 de enero de 2026, la Fiscalía General del Estado informó que continuará con la prueba testimonial

La audiencia de juicio en el caso Nene se desarrolla en el Complejo Judicial e Quito.

En el Complejo Judicial Norte de Quito se reinstaló la audiencia de juicio contra Francisco Barreiro, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, dentro del denominado caso Nene. La Fiscalía anunció el reinicio de la diligencia la mañana de este 18 de enero de 2026.

(NO TE PIERDAS: Liberan a Oswaldo Trujillo, exabogado de Verónica Abad)

El proceso se retoma luego de que se revocara la nulidad y tras varios intentos fallidos por reinstalar la audiencia.

Uno de esos episodios ocurrió el 11 de diciembre de 2025, cuando el tribunal a cargo del proceso penal declaró fallida la instalación de la diligencia. Ese día, según informó la Fiscalía General del Estado, la inasistencia del abogado de Barreiro impidió que se desarrollara la audiencia.

Caso Nene: nuevos incidentes en juicio contra el hijo de la exvicepresidenta Abad Leer más

Además, el fiscal del caso señaló ante los jueces que este tipo de ausencias ha sido una práctica recurrente a lo largo del proceso, por lo que solicitó que se sancione al defensor por presuntas acciones orientadas a dilatar el juicio.

Ese mismo día se resolvió convocar nuevamente la diligencia para el 18 de enero de 2026. Por ello, desde las 08:30 de este sábado se instaló la audiencia en la que se investiga una presunta oferta de tráfico de influencias.

Al respecto, la Fiscalía informó: “En el Complejo Judicial Norte de Quito, se reinstala la audiencia de juicio contra Francisco B. por presunta oferta de tráfico de influencias. Fiscalía continúa con la presentación de su prueba testimonial”.

¿De qué se trata el caso Nene?

El llamado caso Nene se originó en marzo de 2024, en medio de la pugna política entre el presidente de la República, Daniel Noboa, y la entonces vicepresidenta Verónica Abad. Su hijo, Francisco Barreiro Abad, fue denunciado por presuntamente solicitar 1.700 dólares mensuales y la firma de una letra de cambio a cambio de un cargo en la Vicepresidencia.

#AHORA | #CasoNene: en el Complejo Judicial Norte de #Quito, se reinstala la audiencia de juicio contra Francisco B. por presunta #OfertaDeTráficoDeInfluencias. #FiscalíaEc continúa con la presentación de su prueba testimonial. pic.twitter.com/0WYMMAtIAJ — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 18, 2026

Barreiro Abad llegó a permanecer en prisión preventiva, pero recuperó su libertad tras pagar una caución de 20.000 dólares. Adicionalmente, el juez le impuso medidas alternativas como la presentación periódica semanal y la prohibición de salida del país.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!