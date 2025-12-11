Caso Nene: nuevos incidentes en juicio contra el hijo de la exvicepresidenta Abad

Por un nuevo incidente con el abogado de Francisco Barreiro no se pudo instalar la audiencia de juicio

El caso Nene sigue estancado. El tribunal a cargo del proceso penal contra Francisco Barreiro, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, declaró fallida la instalación de la audiencia de juicio prevista para este jueves 11 de diciembre de 2025. Es acusado de oferta de tráfico de influencias.

Según indicó la Fiscalía General del Estado, la ausencia del abogado de Barreriro provocó que no se pueda instalar la audiencia. El fiscal del caso señaló a los jueces que esa ha sido una práctica común durante el proceso, por lo que solicitó se sancione al abogado por las acciones para dilatar el juicio.

El tribunal, por su lado, resolvió volver a convocar la diligencia para el 17 y 18 de enero de 2026, además de que sea un defensor público quien asuma la defensa del hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad.

#AHORA | #CasoNene: debido a la ausencia de la defensa de Francisco B., procesado por el delito de oferta de #TráficoDeInfluencias, se declara fallida la instalación de la audiencia de juicio. La diligencia se convoca para el 17 y el 18 de enero de 2026. pic.twitter.com/352xwVnTCs — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 11, 2025

¿Qué es el caso Nene, que involucra al hijo de una exvicepresidenta?

El llamado caso Nene nace en marzo de 2024, durante las tensiones entre el presidente Daniel Noboa y la entonces vicepresidenta Verónica Abad. Su hijo Francisco Barreriro Abad, fue denunciado por supuestamente haber pedido $ 1.700 mensuales y firmar una letra de cambio a cambio de un cargo en la Vicepresidencia.

El hijo de Abad incluso llegó a estar en prisión preventiva, pero terminó saliendo tras pagar una caución de $ 20.000. En cambio, el juez del caso le impuso medidas alternativas como presentación semanal y prohibición de salida del país.

Pese a que en noviembre de 2024 Barreriro fue llamado a juicio, recién en marzo de 2025 se pudo instalar la diligencia. Aunque Fiscalía alcanzó a presentar peritos y testigos, el proceso se vio interrumpido cuando, en julio de 2025, otro tribunal declaró la nulidad de lo actuado. No obstante, en septiembre de 2025, el Tribunal de Apelación, por unanimidad, revocó la nulidad y dispuso que se reinstale la audiencia de juicio, ahora accidentada nuevamente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!