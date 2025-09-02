Caso Nene: un juicio accidentado que sigue en marcha tras revocarse la nulidad

Fiscalía anunció que seguirá con la presentación de su prueba sobre un presunto delito de oferta para tráfico de influencias

El llamado Caso Nene, que involucra a Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, continúa en los tribunales tras meses de tropiezos procesales. El 2 de septiembre de 2025, la Fiscalía informó que el Tribunal de Apelación de la Corte Provincial de Pichincha integrado por los jueces Silvana Velasco Velasco, Byron Uzcategui y Wiler Choez, aceptó el recurso presentado por esta entidad y revocó la nulidad que había frenado la audiencia de juicio. La decisión permite que el proceso se retome desde el punto en que quedó suspendido.

Cronología de un proceso marcado por dilaciones

Marzo de 2024. La Fiscalía abrió la investigación luego de que Rommel P., denunciante, señalara que se le pidió entregar $ 1.700 mensuales y firmar una letra de cambio a cambio de un cargo en la Vicepresidencia. Se ordenaron allanamientos y detenciones.

Mayo de 2024. Barreiro salió de prisión preventiva tras pagar una caución de $ 20.000. El juez le impuso medidas alternativas: presentación semanal y prohibición de salida del país.

Noviembre de 2024. El juez llamó a juicio a Barreiro y a su coimputado, Daniel R., por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias.

Enero de 2025. La primera audiencia de juicio fue declarada fallida por la ausencia del abogado defensor. El procesado fue multado con $ 940.

Marzo de 2025. Se instaló la audiencia y la Fiscalía alcanzó a presentar peritos y testigos. Sin embargo, la diligencia se suspendió y luego, en julio, otro tribunal declaró la nulidad de lo actuado, al considerar que se vulneró el debido proceso.

Julio de 2025. La nulidad dejó el caso en suspenso, pese a que gran parte de la prueba de la Fiscalía ya había sido expuesta ante el tribunal.

2 de septiembre de 2025. El Tribunal de Apelación, por unanimidad, revocó la nulidad y dispuso que se reinstale la audiencia de juicio. Según la resolución, el fallo anterior vulneraba el debido proceso porque la mayoría de pruebas ya estaban en conocimiento de las partes.

Lo que viene

Con esta decisión, la Fiscalía se prepara para continuar con la exposición de sus pruebas de cargo contra Francisco Sebastián Barreiro. El Ministerio Público sostiene que el procesado participó en la oferta de un cargo público a cambio de pagos mensuales, un hecho que configura el presunto delito de oferta de realizar tráfico de influencias.

Ahora, el proceso queda a la espera de que se señale fecha y hora para reinstalar la audiencia de juicio. La expectativa se centra en si la defensa mantendrá su estrategia de cuestionar las grabaciones y las supuestas irregularidades procesales, o si finalmente se escuchará la totalidad de la prueba antes de que el tribunal dicte sentencia.

