Caso Narcotentáculos: ¿Quién es el exfuncionario de Manabí fotografiado en pijama?

Vestido con un pijama de Papá Noel y con una expresión de sorpresa, así fue captado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña, exdirector del Consejo de la Judicatura de Manabí. Fue nombrado en marzo de 2023 durante la administración de Wilman Terán, hoy sentenciado por delincuencia organizada en el caso Metástasis.

El exfuncionario fue objeto de un allanamiento dentro del caso conocido por la Fiscalía como Narcotentáculos. No fue detenido, ya que el operativo se realizó como parte de un acto urgente para incautar y preservar documentos y dispositivos electrónicos.

¿Quién es Marcelo Villegas ? Perfil del funcionario judicial vinculado al escándalo

Es abogado y fue director del Consejo de la Judicatura de Manabí en los ámbitos administrativo y disciplinario entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2023.

Desde 2014 ha ocupado diversos cargos públicos: abogado en el IESS, analista jurídico zonal de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria, director de la cárcel de Bahía de Caráquez y comisario municipal del Gobierno de Portoviejo en 2022.

#ATENCIÓN | El Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión extraordinaria N° 022-2023, designó al Ab. Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña como Director Provincial en el Ámbito Disciplinario de @ManabiCJ pic.twitter.com/m7uYW6hXEm — ManabíCJ (@ManabiCJ) February 25, 2023

Relación entre Marcelo Villegas y el caso Narcotentáculos: corrupción judicial y redes criminales

El nombre de Villegas fue mencionado por primera vez en un testimonio anticipado del caso Plaga. Joffre Rivera Rodríguez, exjuez del cantón Chone y sentenciado por delincuencia organizada, lo acusó de extorsionar a funcionarios de la provincia.

Para entender su relación con Villegas, Rivera contó de forma cronológica cómo su colaboración con redes del narco y del crimen organizado. Aseguró que entre 2022 y 2023 formó parte de una red criminal liderada por el abogado Lenín Vimos Vimos. Como juez de Chone, su papel era liberar a presos peligrosos mediante acciones de protección, con la promesa de impunidad gracias a contactos en el SNAI y la Judicatura.

Rivera detalló que aceptó el acuerdo criminal, liberó a reos y recibió dinero. Sin embargo, un funcionario del SNAI en Quito denunció uno de estos casos ante la Judicatura, lo que desató un proceso disciplinario.

Fue entonces cuando Rivera buscó apoyo dentro de la red. Nombró al juez de Manta, Marco Iván Mendoza Pinargote, recientemente suspendido por intentar contactar al ministro del Interior, John Reimber, y a Fernando Pico Lozano, entonces juez de Montecristi, como enlaces clave en la red de corrupción judicial.

Según Rivera, Mendoza le exigió 40.000 dólares para ayudarlo, en dos pagos de 20.000, e incluso le sugirió que pidiera un préstamo en una cooperativa.

Rafael Correa y una oferta de restitución de derechos políticos: otra arista del escándalo

El 31 de marzo de 2023, Mendoza le presentó a Cristian Romero, abogado de figuras polémicas como el exvicepresidente Jorge Glas, el narcotraficante Leandro Norero, la expresidenta de la Asamblea Viviana Veloz y la familia Bucaram. Romero, ahora prófugo por el caso Metástasis, le propuso emitir medidas cautelares para restituir los derechos políticos del expresidente Rafael Correa.

Según Rivera, Romero le advirtió que no podía retractarse, ya que “las consecuencias serían catastróficas”. A cambio de su servicio, le ofrecieron incluso una vocalía en la Judicatura o un puesto en la Corte Nacional.

Romero le indicó, según el exmagistrado, que ya tenía toda la logística lista: tenía los equipos informáticos y una finca desde donde podía despachar, en caso de que la Fiscalía hiciera un allanamiento. “Me volvió a decir que todo estaba coordinado con el Consejo de la Judicatura. Me manifestó que no me iba a arrepentir, porque entre las ofertas me iban a ofrecer una vocalía en el Consejo de la Judicatura o un puesto en la Corte Nacional de Quito”. Además, le dijo que estuviera tranquilo “ya que tanto el escrito como la sentencia de resolución para la restitución de los derechos políticos del señor Rafael Correa, ya estaban preparados por el doctor Patricio Pazmiño, que creo era juez de la Corte Constitucional”.

Se trata de una historia muy parecida al denominado caso Vidrio Libre, donde aparecen los mismos elementos con diferentes actores, según la tesis de la Fiscalía: Glas recibió una acción constitucional para salir de la cárcel, que fue redactada por Terán, cuando era juez de la Corte Nacional, pero a cambio recibió el apoyo político para convertirse en Presidente del Consejo de la Judicatura.

Joffre Xavier Rivera Rodríguez es el juez de Chone ante quien un abogado Falconí - ya cambiaron a quien tenían previsto- presentará el pedido de medidas cautelares a favor de Correa. Tras tomar una decisión favorable, recibirá un regalo de cien mil… gratitudes,por supuesto! — Carlos Vera (@CarlosVerareal) May 31, 2023

El rol de Marcelo Villegas: el exfuncionario clave en la trama de corrupción en Manabí

Tras la filtración del plan y su publicación por el periodista Carlos Vera, Rivera logró reunir los primeros 20.000 dólares. El juez Marco Iván Mendoza Pinargote le dijo que su proceso disciplinario se archivaría gracias al respaldo de Wilman Terán, a través de sus hombres de confianza en esa provincia: Marcelo Villegas, director de la Judicatura en Manabí, y Alex Palacios, asesor.

De Villegas, dijo el exmagistrado, "se decía que extorsionaba a todos los funcionarios de la Judicatura de Manabí".

Según su testimonio, Villegas se comunicó directamente con Rivera, molesto por no haber sido contactado desde un inicio. Se presentó como “la persona directa con Wilman Terán”. En una reunión en una gasolinera, Rivera le entregó 10.000 dólares, aunque se había acordado 20.000. A pesar de la molestia, Villegas prometió ayudarlo.

Joffre Rivera, exjuez Chone, en su testimonio anticipado, en el caso Plaga, el 14 de agosto de 2024. Cortesía

Allanamientos en Manabí: Fiscalía sigue la pista a red de corrupción judicial

Durante el reciente operativo por el caso Narcotentáculos, las autoridades allanaron domicilios y oficinas de varios funcionarios judiciales, entre ellos:

Marco Iván Mendoza Pinargote

Fernando Pico Lozano

Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña

Carlos Alfredo Zambrano Navarrete

Antonio Manuel Cedeño Loor.

