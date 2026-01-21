Expreso
Policia Nacional
Agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas resguardan el ingreso a una zona de alta tensión en Imbabura, durante un operativo para garantizar el libre tránsito y la seguridad ciudadana.Foto: Flickr

Ataque armado en Machala deja una mujer asesinada dentro de una vivienda

Un ataque armado en barrio Nuevo dejó una mujer fallecida; la Policía investiga una posible disputa territorial

En el barrio Nuevo, en Machala, provincia de El Oro, se registró un ataque armado la noche de este 20 de enero de 2026, al interior de una vivienda ubicada en ese sector. Según información policial, cerca de las 21:50, varios individuos ingresaron al inmueble y realizaron múltiples disparos, lo que provocó la muerte de una mujer que se encontraba en el interior del domicilio.

De acuerdo con el parte preliminar de la Policía, al momento del ingreso de los atacantes, el conviviente de la víctima habría salido por la parte posterior de la vivienda y escapado hacia una zona de camaroneras cercana. En el inmueble permanecían la mujer y su hija menor de edad.

Identificación de la víctima e intervención policial

La víctima fue identificada como Nicole Gabriela Preciado Arboleda, de 27 años. Según el reporte de las unidades de Muertes Violentas, el cuerpo fue hallado en un dormitorio, sin signos vitales y con varios orificios compatibles con impactos de proyectil de arma de fuego.

La menor de edad que se encontraba junto a la víctima resultó ilesa.

Tras la alerta emitida al ECU 911, personal de la DINASED acudió al lugar para verificar el hecho. De acuerdo con Criminalística, durante la inspección ocular técnica se levantaron cinco vainas percutidas calibre 9 milímetros y una bala deformada, indicios que fueron ingresados a la cadena de custodia.

Testimonios y primeras líneas investigativas

Habitantes del sector, consultados por la Policía y que prefirieron no identificarse por temor a represalias, señalaron haber observado la llegada de dos motocicletas con cuatro individuos. Tras los disparos, los sospechosos abandonaron el sitio con rumbo desconocido.

Según las primeras líneas investigativas, el hecho estaría relacionado con violencia criminal. El parte policial señala que el inmueble presuntamente era utilizado como punto de consumo y expendio de sustancias sujetas a fiscalización, lo que habría generado una disputa territorial entre grupos delictivos.

Investigación en curso

El fiscal de turno ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la respectiva necropsia. La Policía informó que el caso permanece en etapa de investigación, mientras se desarrollan diligencias para identificar y localizar a los responsables del ataque armado.

