Quién es "La Señora", la única mujer entregada por EE. UU. por narcoterrorismo

María del Rosario Navarro Sánchez, conocida con el alias “La Señora”, figura entre los 37 criminales vinculados a delitos de alto impacto que Estados Unidos entregó a las autoridades mexicanas este 20 de enero de 2026, según información oficial. La mujer estaría relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y es señalada por autoridades estadounidenses como una operadora clave dentro de esa estructura criminal.

“La Señora” destaca por un hecho inédito: es la primera mujer acusada por Estados Unidos por narcoterrorismo y la única mujer incluida en el grupo de los 37 presuntos narcotraficantes trasladados. Su historial delictivo incluye tráfico de armas, narcotráfico, tráfico de personas y lavado de dinero, delitos que la colocaron en el radar de agencias de seguridad de ambos países.

Perfil y rol dentro del CJNG

Su nombre verdadero es María del Rosario Navarro Sánchez, tiene 39 años, nació en Jalisco y, de acuerdo con reportes de medios internacionales, se convirtió en una figura relevante dentro de las estructuras operativas del crimen organizado mexicano.

Investigaciones previas señalan que Navarro Sánchez habría actuado como proveedora de armas, explosivos y apoyo logístico para el CJNG, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en México y Estados Unidos. Además, enfrenta una causa penal relacionada con el tráfico de fentanilo, metanfetamina y armas de alto poder.

Las autoridades también la vinculan con la creación de una red de contactos en distintas entidades mexicanas, destinada a facilitar el movimiento de recursos financieros al CJNG.

Investigación por narcoterrorismo y proceso de extradición

La detención de “La Señora” se produjo el 4 de mayo de 2025, durante un operativo realizado por instituciones de seguridad mexicanas. Sin embargo, el caso cobró mayor notoriedad cuando, ese mismo mes, un juez federal en Jalisco concedió una suspensión temporal para frenar su extradición inmediata, al considerar que debía agotarse el procedimiento legal correspondiente, tras una apelación de la defensa que alegó posibles violaciones al debido proceso.

En paralelo, la Fiscalía de Estados Unidos avanzó con una acusación formal en junio de 2025, en la que atribuye a María del Rosario Navarro Sánchez dos cargos por conspiración para distribuir sustancias controladas y dos más relacionados con delitos de armas de fuego. De acuerdo con el expediente judicial, la procesada habría coordinado la compra ficticia de armamento en territorio estadounidense, entre ellos rifles AK-47 y rifles Barrett calibre .50, una operación que fue detectada y documentada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Según la acusación, estos hechos se enmarcan en una investigación más amplia que la vincula con el tráfico de drogas, armamento de alto poder y apoyo logístico a estructuras criminales transnacionales. De ser declarada culpable, “La Señora” podría enfrentar penas de entre 10 años de prisión y cadena perpetua por los delitos relacionados con drogas, además de hasta 15 años de cárcel por cada cargo vinculado a armas de fuego.

El caso ha reabierto el debate sobre el papel de las mujeres en las estructuras operativas del crimen organizado, un fenómeno que, según especialistas, refleja una diversificación de roles dentro de las organizaciones criminales de alto impacto.

