Se investiga hecho violento en zona de tolerancia de Cuenca

Imagen referencial. Tres policías de la cárcel de Turi son investigados dentro del ataque armado en la zona de tolerancia de Cuenca.

Un policía resultó herido en un ataque armado ocurrido en la zona de tolerancia de Cuenca la noche del martes, 20 de enero de 2026. Los hechos se investigan para determinar las circunstancias.

Investigación del caso

El teniente coronel Luis Puga, jefe del Distrito Cuenca Sur de la Policía Nacional, informó que tres miembros de la institución -asignados a Turi- son investigados por los hechos violentos. El ataque no fue notificado de inmediato, sino más bien una vez que uno de los policías ingresó herido por un impacto de bala a un casa de salud de la ciudad.

Según versión de los policías afectados habrían sido atacados por uno de los guardias del lugar; sin embargo, esta se contrapone a lo dicho por quienes laboran en un nigth club de la zona. "Se tiene versiones diferentes de los policías y de los guardias de seguridad de uno de los centros de diversión de la zona. Debemos investigar y establecer las causas del ataque", señaló Puga

El jefe del Distrito Sur cuestionó que los policías implicados den diferentes versiones entre ellos y adelanto que serán nuevamente interrogados.

Puga detalló que el hecho fue notificado al menos 45 minutos después de lo ocurrido y al momento del arribo de las unidades ya no había rastro de cómo ocurrió el ataque. Criminalística logró recoger cuatro indicios balísticos y el vehículo de los policías también se ingresó como evidencia por los impactos de arma de fuego que tiene.

Sanciones administrativas

Puga rechazó el comportamiento de los oficiales y explicó que a la media noche debían ingresar a su turno en la cárcel de Turi. "Esto les traerá consecuencias administrativas, más allá de la investigación penal. Si estaban en su tiempo de descanso, es para eso y para estar en actividades sociales en lugares inapropiados", dijo.

