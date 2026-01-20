¿Cómo obtener la Tarjeta Municipal de Salud en Cuenca? Requisitos y beneficios

Se tendrán beneficios en la red de salud municipal que integra hospitales, farmacias y atención veterinaria

El registro para obtener la tarjeta municipal de salud es gratuito.

En Cuenca se contará con una tarjeta municipal de salud que permitirá el acceso a todos los servicios que maneja el ente gubernamental. La presentación oficial se la realizó en el Portal Artesanal de la Empresa de Desarrollo Económico de Cuenca (EDEC EP).

La tarjeta facilitará el acceso a los servicios de: Farmasol EP, Oncosol, Farmapet, Hospital Municipal de la Mujer y el Niño, Hospital Municipal de El Valle. Además, se irán sumando de mantera progresiva los hospitales de Baños y Ricaurte una vez que se inauguren.

Cómo obtener la tarjeta

Para obtener la tarjeta se debe presentar la cédula de identidad y registrarse en los puntos de afiliación habilitados en centros municipales de salud. El proceso es gratuito y no requiere afiliación a ningún seguro.

La tarjeta habilita el acceso a atención médica general y preventiva, programas de promoción y prevención, servicios de salud mental, atención a adicciones y atención familiar, así como descuentos en servicios y medicamentos.

Cuáles son sus beneficios

Los beneficios para grupos prioritarios son: personas de la tercera edad reciben el 4% de descuento en productos y servicios de Farmasol y personas con discapacidad el 6% de descuento.

Cuenca se vuelve polo inmobiliario: los proyectos que arrancan este 2026 Leer más

A esto se suman beneficios generales para acceso a las zonas solidarias de Farmasol EP; participación en los sorteos mensuales de Farmapet. Además, atención farmacéutica 24 horas en Farmasol dentro de los hospitales rurales.

En el Hospital Municipal de la Mujer y el Niño, la tarjeta ofrece un 10% de descuento en diversas especialidades médicas como neurología, endocrinología, hematología, ginecología, reumatología, traumatología, oncología clínica, cardiología, psicología clínica, pediatría, urología, nutrición, medicina interna, medicina intensiva, entre otras, además de servicios de alto impacto como intervenciones quirúrgicas y hospitalización.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!