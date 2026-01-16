Expreso
La Policía Nacional intensificó está semana los operativos de seguridad durante las noches para controlar los hechos delictivos.Cortesía

Panfletos amenazantes en Azuay: La advertencia a ladrones y vacunadores

En varios sectores se encontraron mensajes de advertencia en contra de la delincuencia

La seguridad en Cuenca se mantiene en vilo. En lo que va de enero de 2026 han ocurrido diferentes hechos delictivos, muertes violentas y recientemente fueron distribuidos panfletos con mensajes extorsivos y otros con advertencias en contra de la delincuencia. 

El hecho más reciente y que causa alerta entre los cuencanos son los panfletos extorsivos y los de advertencia en contra de hechos delictivos que fueron dejados en parques y en algunos locales comerciales. 

El mensaje de los panfletos 

Y no se trata de hechos aislados ya que los mismos panfletos -con textos idénticos- fueron distribuidos en Gualaceo, Chordeleg, Sígsig, Santa Isabel, Girón, Nabón y Oña. Y también en la vecina provincia de Cañar.

El texto reseña “habitantes de la provincia del AZUAY y autoridades competentes; este es un comunicado para dar a conocer que está prohibido robar y extorsionar en la ciudad de Cuenca”.

Además, en el mensaje se advierte que “no se tolerará ningún acto delictivo" señalando que los supuestos delincuentes se tratarían de personas extranjeras que están siendo identificadas y que serán "castigadas por el pueblo".

Por otro lado, las bandas criminales también dejaron panfletos con mensajes extorsivos en locales comerciales de la parroquia Totoracocha exigiendo el pago de vacunas para dejarlos trabajar. 

Investigación de los casos 

Ante la alerta, la Policía Nacional desplegó personal del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), del servicio preventivo y de la Policía Judicial (PJ) para localizar los panfletos e investigar quiénes los dejaron.

Pablo Inga, jefe del distrito norte de la Policía Nacional, informó que han identificado a dos motociclistas como los presuntos responsables de distribuir el panfleto extorsivo. En tanto, la distribución del otro panfleto con la advertencia en contra de los delincuentes aún está siendo investigado para determinar el origen y a los responsables de supuestos actos de "justicia con mano propia".

