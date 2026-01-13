Lluvias dan un respiro a los ríos de Cuenca

Los ríos de la ciudad aportan con 60 metros cúbicos por segundo al embalse de Mazar

El aumento de los caudales de los ríos de Cuenca da un respiro al embalse de Mazar.

Las lluvias de las últimas 48 horas registradas en Cuenca dan un respiro a los cuatro ríos de la urbe que aumentaron sus caudales. El llenado de Mazar es mucho más lento.

Rigoberto Guerrero, subgerente de Gestión Ambiental de Etapa EP, comentó que la lluvia -principalmente del domingo 11 de enero- fue “bastante significativa” ya que superó los 35 milímetros y representó el aumento de los caudales por sobre sus valores promedios.

El río Tarqui fue el mayormente beneficiado ya que se encontraba en niveles de menos de dos metros cúbicos por segundo, casi rozando el estiaje. Este martes, 13 de enero de 2026, los caudales están sobre los 3.65 metros cúbicos por segundo.

El técnico subrayó que el factor clave no es la lluvia aislada, sino la constancia. “Una sola lluvia puntual puede generar un pico de caudal que luego descienda nuevamente. La continuidad es lo que permite que los caudales se mantengan en valores normales y salgan de estados críticos”, señaló.

RELACIONADAS Noboa cuestiona decisión de CC de negar opción de concesionar servicios eléctricos

En este sentido, existe más del 70% de probabilidades de lluvia para los próximos días y un 60% para el resto del mes de enero. "Es un panorama favorable para todo el país", dijo Guerrero.

Impacto en el embalse de Mazar

Además, la recuperación de los ríos de Cuenca tiene una incidencia directa en el embalse de Mazar, que recibe aproximadamente el 45% de su caudal desde los cuatro ríos de la ciudad. Durante el periodo seco, este aporte se redujo drásticamente, pasando de un promedio de 40 metros cúbicos por segundo a apenas 10 o 15 metros cúbicos por segundo, afectando el proceso de llenado del embalse.

Ecuador: “No hay ningún riesgo de apagones”, asegura la ministra Inés Manzano Leer más

En condiciones normales, el caudal total que llega a Mazar es de alrededor de 120 metros cúbicos por segundo. Aunque el embalse aún no alcanza sus niveles máximos, Guerrero explicó que, debido a su gran volumen, la recuperación será paulatina. “Esta mayor cantidad de lluvias ya representa un aporte significativo para que, de manera progresiva, comiencen a incrementarse los niveles”, indicó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!