El perfil del turista en Cuenca: ¿quiénes son y qué buscan?

Cuenca, conocida como la Atenas del Ecuador, se ha consolidado como uno de los principales destinos turísticos del país gracias a su riqueza patrimonial, su oferta cultural y su calidad de vida. Su Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, se combina con una agenda artística activa, gastronomía reconocida y una infraestructura que atrae tanto a visitantes nacionales como extranjeros.

En los últimos años, la capital azuaya ha experimentado cambios en la dinámica de su turismo. Factores como la seguridad, la conectividad y el tipo de visitante que arriba a la ciudad han modificado no solo los flujos turísticos, sino también el impacto económico que estos generan. Estudios recientes permiten trazar un perfil más claro del turista que llega a Cuenca y de lo que busca durante su estadía.

Predominio del turismo nacional y dos perfiles marcados

De acuerdo con un estudio sobre la actividad turística en la ciudad, el 90 % de los visitantes que llegan a Cuenca son nacionales. La mayor proporción proviene de la provincia del Guayas, que concentra el 40 % del total, seguida por El Oro, Pichincha, Manabí y Los Ríos.

El análisis identifica además dos perfiles claramente diferenciados. Por un lado, se encuentra un turista con alto poder adquisitivo, interesado en experiencias culturales, gastronomía, hospedaje formal y consumo de servicios locales. Por otro, se evidencia un turismo masivo, caracterizado por estadías cortas y bajo gasto.

Según el analista Espinoza, este segundo grupo “no genera gasto turístico significativo, sino que busca ocupar la mayor cantidad de recursos de la ciudad”, lo que plantea retos para la sostenibilidad del destino y la planificación urbana

Seguridad, un factor clave en la decisión de viaje

Uno de los principales atributos que fortalecen la imagen de Cuenca como destino es la seguridad ciudadana. La urbe fue reconocida como la ciudad más segura de Sudamérica en el ranking 2025 de Numbeo, al registrar un índice de criminalidad de 45,85 puntos y un nivel de seguridad del 54,15 %.

Este posicionamiento permitió que Cuenca superara a ciudades como Florianópolis, Medellín, Montevideo y Asunción, consolidándose como un referente regional en calidad de vida.

Las autoridades locales atribuyen este resultado a un modelo de gestión integral que incluye patrullajes conjuntos, una sala de monitoreo con inteligencia artificial, más de 400 alarmas comunitarias en barrios considerados vulnerables y la implementación de cámaras LPR para el control vehicular. Estas acciones han tenido un impacto directo en la percepción de seguridad de residentes y visitantes.

Retos y oportunidades para el sector turístico

El escenario actual evidencia que Cuenca enfrenta el reto de consolidar un turismo capaz de generar mayor impacto económico sin perder su identidad cultural. La planificación estratégica, el fortalecimiento de servicios y la diversificación de actividades se presentan como ejes clave para atraer visitantes de calidad y prolongar su estadía. Mantener el equilibrio entre crecimiento turístico y preservación patrimonial será fundamental para que la ciudad continúe posicionándose como un destino atractivo, seguro y sostenible a largo plazo.

